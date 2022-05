DLRG Jugend fährt auf Safari

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu den wilden Tigern, lustigen Zebras und gemütlichen Nashörnern machten sich mehr als 50 kleine und etwas größere DLRGler auf. Sie verbrachten ihre Jugendfreizeit unter dem Motto „Wir fahren auf Safari!“ vom 13.-15. Mai in der Dobelmühle in Aulendorf. Am Freitagabend begrüßten die „Ranger“ die Kinder im „Camp“ mit einer Grillparty und leckeren Cocktails. Am Samstag bereiten sich die DLRGler auf ihre nächtliche Expedition vor: Sie verwandelten sich mit Schminke in kleine Panda-Bären, Schlangen oder Löwen, sie bastelten fantasievolle Regenmacher aus Klopapierrollen, überwanden einen Parcours in Rekordzeit und malten eine Camp-Flagge. Nachmittags kühlten sie sich im Badeteich auf dem Gelände ab. Abends brachen sie zu eine Nachtwanderung auf. Dort retteten sie einen verletzten Tiger, trafen einen Hasen und brachten einem Fuchs ein Kunststück bei. Am Sonntag stellten sie ihr Wissen über wilde Tiere bei Spielen unter Beweis. Gegen Mittag kehrten sie wieder nach Biberach zurück – müde aber mit vielen tollen Erinnerungen an ein ereignisreiches Wochenende mit der DLRG Jugend.