Ditib richtet Gerümpelturnier in Biberach aus

Der türkisch-islamische Kulturverein Biberach (Ditib) veranstaltet am Samstag, 24. März, den ersten Biberacher Super-Cup. Das Fußball-Gerümpelturnier beginnt um 9 Uhr in der BSZ-Halle. Der Eintritt ist frei.

Laut einer Pressemitteilung von Turnierkoordinator Hakan Yaman wollten mehr als 40 Teams teilnehmen, was aus organisatorischen Gründen bei einem eintägigen Gerümpelturnier aber nicht möglich war. So treten am Samstag nun 24 Mannschaften aus Augsburg, Kempten, Aulendorf, Biberach und Ulm an. Ursprünglich sollte das Turnier in der Mali-Halle ausgetragen werden, was wegen des U16-Länderspiels zwischen Deutschland und Italien am gleichen Tag aber nicht möglich war. Laut Yaman kam die Stadtverwaltung dem Veranstalter entgegen und bot als Spielort die BSZ-Halle an. Auf den Sieger wartet ein Pokal und ein Preisgeld, dies soll es auch für den Zweiten und den Dritten geben.