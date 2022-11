Diskussion um Fachkräftemangel

Beim Herbsttreffen der Betriebs- und Personalräte der Region Biberach haben Betriebsräte mit dem Landrat Mario Glaser und dem Biberacher Baubürgermeister Christian Kuhlmann über den Fachkräftemangel diskutiert. Dies teilt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Südwürttemberg mit.

Dass der neue Landrat Mario Glaser an der Veranstaltung, die bei der Sparkasse Biberach stattfand, teilnahm, wurde hervorgehoben. Dies drücke eine besondere Wertschätzung für die demokratisch gewählten Vertreter im Betrieb aus, wenn der Landrat am Tag nach seiner Amtseinführung „bei uns zu Gast ist“, so die laut Mitteilung allgemeine Stimmungslage. Im Vordergrund des Treffens stand aber die inhaltliche Diskussion über den Fachkräftemangel und was die Politik – also die Stadt Biberach, die durch Baubürgermeister Kuhlmann vertreten wurde, und der Landkreis – dagegen unternehmen können.

Zunächst stellten die Betriebsräte eine eigene Erhebung vor, die deutlich macht, dass zwar die Ausbildungszahlen in der Region zumindest in den tarifgebundenen Unternehmen noch weitgehend stabil sind, es aber auch viele Abgänge in den Betrieben gibt und durch die rentennahen Jahrgänge auch in den nächsten Jahren geben wird.

Kuhlmann erläuterte, dass die Stadt als Arbeitgeberin auch vom Fachkräftemangel etwa bei Erziehern, Technikern oder Ingenieuren betroffen sei. Im Wettbewerb um Fachkräfte ist unter anderem die Attraktivität des Arbeitsorts entscheidend. Das bezieht sich auch auf die Qualität der Bildungs- und Betreuungsangebot, auf die Infrastruktur. In diesem Bereich hat und wird die Stadt weiterhin viel investieren, um das hohe Level zu erhalten.

In der Diskussion spielte die ÖPNV-Situation eine große Rolle, zum einen, weil der Fachkräftemangel auch bei Busfahrer sehr deutlich sei, zum anderen, weil ein attraktiver Personennahverkehr auch ein Standortvorteil sein könnte. Das Angebot in der Region ist jedoch Sache des Landkreises. Dem Landrat Glaser wurden neben Fragen zum ÖPNV vor allem solche zur Gesundheitsversorgung gestellt, da es auch in diesem Bereich einen erkennbaren Fachkräftemängel gebe, andererseits dieser auch durch politische Entscheidungen wie etwa die Privatisierung der Kreiskliniken befördert wurde. Dadurch habe sich die Arbeitssituation des Pflegepersonals nicht verbessert.

Nach einer lebhaften Debatte wurde vereinbart, miteinander im Gespräch zu bleiben und weiter einen offenen Dialog zu pflegen.