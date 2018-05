Diskussion über Bauen in Biberach

Bauprojekte in der Stadt Biberach sorgen regelmäßig für Diskussionen in er Bevölkerung. Nun bietet die Stadt am Mittwoch, 9. Mai, ab 19 Uhr im Rathaus (Ratssaal) selbst eine Podiumsdiskussion zu diesem Thema an.

Es wird aktuell in Biberach viel gebaut, das Bild der Stadt verändert sich. Dieser Wandel, auch dessen Schnelligkeit, lösen Sorgen und Fragen aus. Was wird aus Biberach, wohin entwickelt sich die Stadt? In einer Podiumsdiskussion mit Vertretern des Stadtforums, Ute Meyer von der Hochschule Biberach sowie Oberbürgermeister Norbert Zeidler und Baubürgermeister Christian Kuhlmann wird man unter anderem dieser Frage nachgehen.

Im Ratssaal des Rathauses bietet die Volkshochschule im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Biberach weiterbauen“ eine rund zweistündige Diskussion zu diesem Thema an. Moderiert wird sie von Johannes Riedel.

Die Anzahl und Größe der neu entstehenden Projekte sind ungewöhnlich, die städtebaulichen Veränderungen sind deutlich spürbar, die Schnelligkeit der Entwicklung löst Sorgen aus. Die Architektur und Gestaltung der neu entstehenden Quartiere und Gebäude wird kontrovers diskutiert, der Ruf nach einem Erhalt der bestehenden Strukturen und Gebäude wird lauter. Die Diskussionen um das Postareal oder der anstehende Bürgerentscheid über die Zukunft des Pestalozzihauses am 24. Juni spiegeln diese Entwicklung.

Die Stadtverwaltung hat deshalb eine Spezialausgabe der Vhs-Gesprächsreihe „Biberach weiterbauen“ unter dem Titel „Stadt im Wandel – Biberach erhalten und entwickeln“ organisiert. Nach einem kurzen inhaltlichen Impuls von Baubürgermeister Christian Kuhlmann zum Thema diskutieren Hagen Vollmer (Vorsitzender des Vereins Stadtforum Biberach), Helmut Breunig, Wilfried Forschner (Mitglieder des Stadtforums), Oberbürgermeister Norbert Zeidler und Baubürgermeister Christian Kuhlmann sowie Ute Meyer, Professorin für Architektur und Städtebau an der Hochschule Biberach unter Moderation von Johannes Riedel die unterschiedlichen Aspekte dieses Wandels im Bild der Stadt. Im Anschluss ist eine Öffnung der Diskussion mit den Besuchern vorgesehen.