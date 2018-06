Direktes Duell um die Aufstiegsrelegation

Ein direktes Duell um Relegationsplatz zwei steht in der Fußball-Kreisliga A I zwischen Erolzheim und Stafflangen auf dem Programm. Mittelbiberach reist zum Derby nach Muttensweiler, Bellamont zum SV Ochsenhausen II. Die Partie in Dettingen beginnt am Sonntag, 3. Juni, um 13.15 Uhr. Alle anderen Spiele werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Nichts mehr anbrennen ließ der TSV Ummendorf und segelte in den letzten Wochen konsequent Richtung Meisterschaft. An dieser Beständigkeit fehlte es dem TSV in den Jahren zuvor. Auch die Höhe der Siege in den vergangenen Wochen war beeindruckend. Mit Matthias Hatzing (bisher 35 Tore) hat der TSV einen hervorragenden Angreifer in seinen Reihen.

In der Kreisliga A I geht es noch um die Vergabe der Relegationsplätze nach oben sowie nach unten. Um den zweiten Tabellenplatz kommt es am kommenden Sonntag zu einem Endspiel zwischen dem zweitplatzierten SV Stafflangen und dem derzeit auf dem dritten Rang stehenden SV Erolzheim. Die Partie findet in Erolzheim statt. Die Vorzeichen sprechen eine eindeutige Sprache. Die Formkurve der Gastgeber zeigt seit Wochen nach unten, deshalb wurden sie auch am vergangenen Sonntag nach der 1:7-Schlappe in Ummendorf auf den dritten Tabellenplatz verdrängt. Den Relegationsplatz nimmt jetzt der SV Stafflangen ein, bei dem das Formbarometer nach oben zeigt. Nicht zuletzt wegen des 6:0-Siegs gegen den SV Haslach. Die Indizien sprechen für einen klaren Sieg des SV Stafflangen. Doch Vorsicht, das Spiel in Erolzheim fängt bei 0:0 an und die jeweiligen Vorgeschichten sind beim Anpfiff der Partie alle wertlos.

Nur noch theoretisch könnte der FC Mittelbiberach bei entsprechender Mithilfe der Konkurrenz auf den zweiten Platz kommen. Dafür muss aber der FCM aus Muttensweiler mit drei Punkten im Gepäck heimkommen. In einem Derby ist dies nicht so einfach, wenngleich auch der SV Muttensweiler in dieser Spielzeit über das Mittelmaß nicht mehr hinauskommen wird.

Heimerfolg wäre der große Wurf

In der Relegation nach unten hat der SV Winterstettenstadt klar die schlechtesten Karten. Der SVW liegt zwei Punkte hinter Ochsenhausen II und hat am kommenden Spieltag spielfrei. Ein Heimerfolg wäre für Gastgeber SV Ochsenhausen II gegen den FC Bellamont der große Wurf. Bellamont hat sich in den letzten Wochen ins Mittelfeld vorgearbeitet und will dies in den letzten beiden Spielen nicht mehr vergeigen.

Die LJG Unterschwarzach verlor am Mittwochabend mit 0:2 gegen Muttensweiler und der Kampf um den Klassenerhalt bleibt der LJG somit erhalten. Schaut man auf den Spielplan, dann haben die Unterschwarzacher noch zwei ganz dicke Bretter zu bohren. Am Sonntag kommt der Meister TSV Ummendorf und am letzten Spieltag geht es zum SV Stafflangen. In dieser Situation braucht die LJG wohl die Hilfe der Konkurrenz.

Ein Freundschaftsspiel können der SV Dettingen II und der SV Erlenmoos austragen. Die Anfahrt des SVE ist überschaubar. Vieles spricht für einen entspannten Nachmittag. (ab)