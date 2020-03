Dimja spielt erst mal noch weiter

Er ist nach den ganzen Corona-Schließungen in dieser Woche vermutlich die letzte Biberacher Kultureinrichtung, die noch in Betrieb ist: Dimja Simonov, der Akkordeonspieler vom Biberacher Marktplatz. Auch am Freitag spielte er, trotz der vielen geschlossenen Geschäfte, seine mal melancholischen, mal heiteren Weisen. Vor allem die heiteren können die Menschen in diesen Tagen gut gebrauchen.

Vor rund 25 Jahren kam der heute 69-Jährige mit seiner Familie aus Bulgarien nach Biberach. Seine Frau ist vor einigen Jahren verstorben, seine Töchter und Enkelkinder leben in der Stadt. Mit seinem Akkordeon gehört Dimja Simonov längst zum Biberacher Stadtbild.

Sofern er auch in den kommenden Tagen in der dann vermutlich nahezu menschenleeren Altstadt weiterspielen darf, freut er sich sicherlich über ein paar Münzen, die ihm die wenigen Passanten im Vorbeigehen in seine Büchse schmeißen. Denn auch seine Einnahmen düften durch Corona in den nächsten Wochen weniger werden. Gerd Mägerle