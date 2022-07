Digitalisierungszentrum Ulm, Alb-Donau, Biberach zur zweiten Stufe zugelassen

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat die Auswahl von zwölf regionalen Digital Hubs bekanntgegeben. Diese hatten im Frühjahr im Rahmen eines Wettbewerbs ihre Projektskizzen eingereicht und sind nun berechtigt, in der zweiten Stufe des Auswahlverfahrens einen Förderantrag beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg einzureichen, heißt es in einem Schreiben des Landratsamts Biberach.

Die regionalen Digital Hubs bieten Unternehmen, Start-ups und Forschungsakteuren im Land hilfreiche inhaltliche Unterstützung und Infrastruktur, um Digitalisierungsprojekte in die Umsetzung zu bringen. Sie dienen als Informations-, Vernetzungs-, Erprobungs- und Experimentierräume. „Durch Online-Formate werden die regionalen Digital Hubs darüber hinaus dem digitalen Wissenstransfer einen noch stärkeren Schub verleihen“, so die Ministerin.

Der aktuelle Förderwettbewerb umfasst ein zweistufiges Auswahlverfahren. In der ersten Stufe reichte die Digitalisierungsregion zunächst eine Projektskizze beim Wirtschaftsministerium ein. Die Bewertung der eingereichten Projektskizzen erfolgte gemäß den im Förderaufruf festgelegten Kriterien und die ausgewählten Vorhaben erhalten nun die Möglichkeit, einen Vollantrag einzureichen. Der Biberacher Landrat Heiko Schmid und Vorstandsvorsitzender der Digitalisierungsregion freut sich über die Auswahl des Antrages der Region „Ulm, Alb-Donau, Biberach“: „Das Digitalisierungszentrum hat sich in der Region zu einer festen Institution etabliert und sich kontinuierlich weiterentwickelt. So sind neue Standorte, Akteure und auch neue Themenfelder zum Projekt hinzugekommen. Mit einer zweiten Förderrunde können wir dieses gewinnbringende Angebot für die Region aufrechterhalten, oder noch weiter ausbauen. Mein Dank gilt unserem Leiter Alexander Nikolaus und seinem Team, welches das Digitalisierungszentrum vorausschauend für die Region und die Zukunft aufgestellt hat.“

Im Rahmen eines ersten Förderaufrufs vom Juli 2017 hatte das Wirtschaftsministerium initial den Aufbau von zehn regionalen Digital Hubs mit insgesamt rund zehn Millionen Euro gefördert. Gemeinsam mit den drei in Baden-Württemberg angesiedelten, vom Bund ausgewählten und vom Land geförderten themenspezifischen de:hubs bilden sie das schlagkräftige Digital Hub-Netzwerk Baden-Württemberg. Die regionalen Digital Hubs haben sich dabei als wichtige Anlaufstellen für das Thema Digitalisierung in den Regionen etabliert. In einer zweiten Förderrunde sollen einerseits die bestehenden regionalen Digital Hubs die Möglichkeit zur Weiterentwicklung erhalten, andererseits auch neue regionale Digital Hubs etabliert werden. Dafür stehen bis Ende 2025 zehn Millionen Euro zur Verfügung.

Das Digitalisierungszentrum Ulm, Alb-Donau, Biberach ist ein Projekt des Vereins Digitalisierungsregion Ulm, Alb-Donau, Biberach. Dessen Mitglieder sind die IHK Ulm, der Alb-Donau-Kreis, der Landkreis Biberach und der Stadtkreis Ulm, sowie die Städte Biberach, Ehingen und Riedlingen, Laupheim und der Gemeindeverwaltungsverband Amstetten-Lonsee. Diese Mitglieder stellen auch die Finanzierung des Vereins sicher. Zusätzlich fördert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg das Projekt mit fast einer Million Euro.