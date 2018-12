Digitalisierung steht im Mittelpunkt

Die Mitglieder des Biberacher Kreistags haben am Mittwoch den Haushaltsplan für das Jahr 2019 mit drei Enthaltungen verabschiedet. Der Kreishaushalt umfasst ein Gesamtvolumen von knapp 260 Millionen Euro. Davon entfallen allein auf den Bereich Soziales 156,4 Millionen Euro. Mehr als 27,9 Millionen Euro will der Kreis im kommenden Jahr investieren. Der Verabschiedung voraus gingen sieben Ausschusssitzungen, in denen das 600 Seiten umfassende Zahlenwerk intensiv besprochen und diskutiert wurde.

Wichtigste Änderung gegenüber der Haushaltseinbringung von vor fünf Wochen ist eine weitere Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes um 0,5 Prozentpunkte auf nunmehr 25,5 Prozentpunkte. Der Hebesatz beträgt derzeit 27 Punkte und ist eine wichtige Kennzahl für die Städte und Gemeinden, die eine Umlage an den Kreis zu zahlen haben. Die Kreisverwaltung hatte die Senkung um einen Punkt auf 26 Prozentpunkte vorgelegt. Durch eine weitere Reduzierung fehlen dem Landkreis laufende Einnahmen in Höhe von 800 000 Euro. Sie werden durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln, der Rücklage, ausgeglichen.

Eingebracht hatten die CDU und die Freie Wähler Vereinigung (FWV) gemeinsam den Antrag, die Kreisumlage weiter zu senken. Landrat Heiko Schmid bezeichnete diese Lösung als „zweitbesten Weg“. Für Elisabeth Jeggle (CDU) ist die Senkung ein wichtiges Anliegen: „Das werden wir uns leisten können und tut unseren Gemeinden gut. Die können dann Sinnvolles für ihre Bürger vor Ort tun.“ So sieht das auch Mario Glaser (FWV): „Der Landkreis Biberach kann sich die Absenkung um 0,5 Prozentpunkte sehr wohl leisten. Mit den 45 Städten und Gemeinden bildet der Kreis eine Schicksalsgemeinschaft.“

Auch im kommenden Jahr muss der Landkreis keine neuen Kredite aufnehmen, und zwar zum 14. Mal in Folge. Damit bleibt der Kreis Biberach weiterhin schuldenfrei.

„Schwerpunkte im Haushalt 2019 sind die Bereiche Digitalisierung, soziale Sicherung und die Infrastruktur“, sagt Landrat Schmid. Im Bereich der Digitalisierung fiel bereits Mitte November der Startschuss für den kreisweiten Breitbandausbau. Der Landkreis will dafür mehr als 30 Millionen Euro in den kommenden Jahren investieren. Auf die Personalstelle im Bereich Digitalisierung will die Verwaltung erst einmal verzichten, „stattdessen wollen wir externe Beratung in Anspruch nehmen“, so Schmid. Das sieht Alexander Eisele (FDP) jedoch kritisch: „Es ist absurd, zig Millionen Euro in die Digitalisierung zu stecken und das Thema dann nicht im eigenen Haus zu besetzen.“

Im Bereich der sozialen Sicherung mit seinen 156,4 Millionen Euro sind die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes die größten Posten. Dafür sieht der Haushalt mehr als 40 Millionen Euro vor. Mehr als 13 Millionen Euro plant der Kreis für die Bildungsinfrastruktur und die Verkehrsinfrastruktur auszugeben. Außerdem soll im kommenden Jahr mit dem Bau eines zweiten Recyclingzentrums in Biberach begonnen werden. Der Abfallwirtschaftsbetrieb plant mit Kosten von annähernd vier Millionen Euro.