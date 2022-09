„Digitalisierung in Vereinen“ macht Vereine fit für die Zukunft

Die Digitalisierung schreitet schnell voran und macht auch vor der ehrenamtlichen Arbeit in Vereinen nicht Halt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mitgliedergewinnung, Öffentlichkeitsarbeit und Datenspeicherung sind Themen der Vorträge, die das Netzwerk Ehrenamt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Digitalisierung in Vereinen“ anbietet. Alle Kurse finden online statt und beginnen um 19 Uhr. Den Auftakt macht Entwicklungscoach Dirk Werhahn am Mittwoch, 14.September. Anhand von vier Stellschrauben bekommen Interessierte aus den Vereinen Impulse, um neue Mitglieder zu gewinnen und aktive Mitglieder zu binden.

Am Mittwoch, 21. September geht es um Möglichkeiten der digitalen Öffentlichkeitsarbeit in Vereinen. Die Medienwissenschaftlerin Luisa Blendinger stellt die digitalen Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit vor und zeigt Möglichkeiten auf, die eigene Zielgruppe zu identifizieren und zielgruppengerecht zu kommunizieren.

Im letzten Vortrag der Veranstaltungsreihe am Mittwoch, 5. Oktober, geht es um die Datenspeicherung. Der Digitalmentor Thomas Zell stellt Möglichkeiten der Datenspeicherung vor.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine verbindliche Anmeldung beim Kreisjugendring Biberach per E-Mail an info@kjr-biberach.de oder telefonisch 07351 / 347 07 46 ist erforderlich. Der Veranstaltungsflyer steht auf www.seniorenakademie-digital.de zum Download bereit.