Digitalisierung in der Alphabetisierung

Immer wieder wird in den Medien von einer Bildungsmisere in Deutschland gesprochenen und die Wirtschaft beklagt sich über mangelnde Qualifikation der Berufseinsteiger. So werden gezielt Menschen nach Deutschland gerufen, um dieses Defizit abzudecken. Gleichzeitig kommen aber auch Menschen aus Kriegs- und Notgebieten als Flüchtlinge in unser Land. Gerade in der zweiten Gruppe sind Menschen, die unsere Sprache nicht sprechen und darüber hinaus weder lesen noch schreiben können.

Das Berufliche Fortbildungszentrum (bfz) ist eine der Institutionen, die in Projekte der Integration und Ausbildung zugezogener Menschen involviert ist. In Zusammenarbeit mit nationalen und kommunalen Bildungsträgern unterstützt sie diese seit vielen Jahren bei der Umsetzung wichtiger Aufgaben. So gibt es etwa den Kurs „Berufseinstiegsjahr für Flüchtlinge mit keinen oder geringen Sprach- und Schreibkenntnissen – BEF-Alpha“ mit der besonderen Orientierung auf Spracherwerb, Alphabetisierung, Digitalisierung, politische Grundbildung und Berufsorientierung.

Im Jahr 2022 wurde auf Landesebene ein Projekt zur Digitalisierung dieses Projekts ausgeschrieben und das bfz Biberach hat als erster Bildungsträger den Zuschlag für die Umsetzung erhalten. Vertreter des Kultusministeriums Baden-Württemberg (K. Becker, A. Kilian) und des Amts für Flüchtlinge und Integration Biberach (J. Kraft, R. Kiesle) haben sich jetzt vor Ort ein Bild über den Stand eingeholt. Die Projektteilnehmer des aktuellen BEF Alpha-Projekts demonstrierten, wie sie am Digitalen Whiteboard Inhalte zusammen erarbeiten und die Ergebnisse dann über die iPads und die persönlichen Smartphones untereinander austauschen.

Die Standortleiterin, Ramona Bogner, beschrieb neben dem bfz-Leiter Donauwörth-Ulm-Aalen, Jürgen Adler, intensiv die Vorteile dieser Vorgehensweise, wie sie aktuell auch in der allgemeinen Schullandschaft beschrieben wird: Schüler dort abholen, wo sie sich tagtäglich bewegen – im Netz. Die Verknüpfung der privat genutzten Systeme mit den offiziellen und schulischen, sorgt für durchgängig abgestimmte Ergebnisse. Andrea Kilian stellte ebenfalls eine Zunahme der Motivation und Verbesserung der Lernerfolge fest, da hier „intuitives und individuelles Lernen“ besser zum Tragen kommen kann.