Digitalisierung hilft Bildung – Kreidefafel bleibt sinnvoll

Rund 130 Teilnehmer haben sich beim Bildungsforum in Oberschwaben der evangelischen Landeskirche mit der Frage beschäftigt, welche Bildung Digitalisierung braucht. In der Biberacher Gigelberghalle begrüßte Oberkirchenrat Norbert Lurz aus Stuttgart Oberbürgermeister Norbert Zeidler sowie Schulamtsdirektor Achim Schwarz aus Biberach und Schulamtsdirektor Ulrich Damm aus Markdorf. Lurz betonte die Bedeutung der Digitalisierung auch für die Evangelische Landeskirche in Württemberg.

Prälatin Gabriele Wulz aus Ulm leitete ihre biblische Besinnung mit der Vorbemerkung ein, angesichts des Themas „Welche Bildung braucht die Digitalisierung?“ vor einer Herausforderung zu stehen. Unter anderem brachte sie Hate Speech und Fake News (Hassrede und Falschnachrichten) mit den Spöttern in Psalm 73 in Verbindung.

Die Hauptreferentin war Ilona Nord, Professorin aus Würzburg. Sie beantwortete die Frage zusammenfassend so, dass digitale Kompetenzen fachlich gefördert und fachliche Kompetenzen zugleich digital gefördert werden müssen. Dies veranschaulichte sie unter anderem am Beispiel eines Projekts, bei dem junge Menschen unterschiedlicher Herkunft Bilder zu dem aussuchen konnten, was sie mit ihrem „Zuhause-Gefühl“ verbinden. Dies wurde dann durch einen Satz kommentiert. Die Ergebnisse wurden digital veröffentlicht. Sie regten zu Kommentaren an. Nord war wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich auch Religionen durch die Digitalisierung verändern.

Aus der digitalen Schulpraxis der Herzog-Philipp-Verbandsschule Altshausen berichteten die Lehrerinnen Stefanie Niederer und Isabell Schattmann, die sechs Grundschüler mitgebracht hatten. Sehr anschaulich erlebten die Besucher mit, wie der gezielte Einsatz digitaler Medien dem Unterricht zugutekommt. Zugleich wurde deutlich, dass die alte Kreidetafel noch nützlich ist.

Nach der Mittagspause wurden in der Pflugschule verschiedene Arbeitsgruppen angeboten. Die Frage, was man tun kann, wenn Kinder und Jugendliche nicht mehr digital im „Gleichgewicht“ sind, spielte bei den Arbeitsgruppen genauso eine Rolle wie die Veränderung der Berufsausbildung durch die Digitalisierung.

Die evangelischen Schuldekane aus Ulm, Biberach und Ravensburg wollen in zwei Jahren den nächsten Bildungstag für Oberschwaben anbieten. Schwungvoll eröffnet wurde der Bildungstag durch das Projektorchester des Staatlichen Schulamtes Biberach unter Leitung von Annegret Pfeil.