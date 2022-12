Gewerbetreibende in den Innenstädten stehen vor großen Herausforderungen. Die Digitalisierung kann helfen, aktuellen Problemen zu begegnen. Nach der Auftaktveranstaltung geht die sechsteilige Veranstaltungsreihe „Digital Handel(n) in Biberach“ am Mittwoch, 18. Januar, 14.30 Uhr, in eine neue Runde. „Digitale Sichtbarkeit erhöhen: Website, Plattformen und Online-Shops“ ist das Schwerpunktthema an diesem Nachmittag. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet in der VHS Biberach statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Veranstaltungsreihe zeigt Händlern, Gastronomen und Dienstleistern in einzelnen Bausteinen Möglichkeiten auf, die digitale Sichtbarkeit zu verbessern und eine eigene Digitalstrategie zu entwickeln. Ziel ist es, Kunden und Besucher noch besser online zu erreichen. Die Bausteine sind einzeln oder im Gesamten buchbar.

Schon kleinere Maßnahmen helfen, die Online-Sichtbarkeit zu erhöhen. Auch als kleiner oder mittlerer Händler ist es mit wenigen Mitteln möglich, die Sichtbarkeit und Bekanntheit enorm zu steigern. Bei der Veranstaltung am 18. Januar zeigen die Experten Möglichkeiten auf und geben Empfehlungen.

Eine eigene Website ist kein Hexenwerk und sie ist ein Aushängeschild. Erfüllt sie die Kriterien, die Käufern am wichtigsten sind? Wie befördert man das eigene Geschäft in den Suchanfragen nach oben? Um die Sichtbarkeit im Internet zu steigern, muss man nicht zwangsläufig eine Agentur beauftragen. In den vergangenen zwei Jahren haben Suchanfragen mit „in der Nähe“ oder „jetzt“ in Deutschland um mehr als 160 Prozent zugenommen. Nutzer suchen also in einem gewissen Moment – und wollen genau das finden, was sie hier und jetzt benötigen.

Der eCommerce wächst. Auch für stationäre Händler bieten sich angesichts zurückgehender Frequenzen in den Läden Möglichkeiten im Online-Handel. 2018 wurden mindestens vier von zehn Einkäufen online abgeschlossen – vom Gesuch bis zum Kauf. Sogar 54 Prozent aller „Millenial“-Transaktionen erfolgten über das Internet. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen.

Wer in den E-Commerce einsteigt, muss sich damit auseinandersetzen, auf welcher Vertriebsplattform er mit seinen Produkten aktiv werden will. Das Netz bietet mit virtuellen Marktplätzen viele vorgefertigte Absatzmöglichkeiten, sodass Hersteller schnell und unkompliziert ihre Artikel an den Konsumenten bringen. Dennoch sollten Chancen und Trümpfe eines Onlineshops nicht unterschätzt werden. Zudem lassen sich beide Möglichkeiten auch miteinander kombinieren. Ein Experte berichtet an diesem Nachmittag, wie er die beiden Möglichkeiten in der Praxis anwendet.