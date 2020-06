Digitale Schulung für Jugendleiter

Der Kreisjugendring Biberach bietet in Kooperation mit dem Kreisjugendring Ravensburg Vom 25. Juni bis 16. Juli ein Jugendleiter-Basismodul an. Dieses findet an insgesamt vier Terminen digital statt. Soweit es möglich ist, wird die Einheit am 11. Juli in Biberach vor Ort durchgeführt.

Beim Basismodul werden grundlegende Kenntnisse der Jugendarbeit vermittelt, unter anderem Aufsichtspflicht, Recht, Gruppenphasen, Leitung, Planung von Gruppenstunden und Konfliktlösung. Die Schulung richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr, die sich schon jetzt in der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit engagieren beziehungsweise dies zukünftig machen möchten. Das Modul wird mit der Videoplattform zoom durchgeführt und kostet für Ehrenamtliche, deren Verband Mitglied im Kreisjugendring ist, 50 Euro.