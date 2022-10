DIGILOTSEN-Preis geht an Gymnasiasten des BSBZ

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Schülerteam vom Gymnasium des BSBZ hat den mit 3000 Euro dotierten DIGILOTSEN-Preis des Stifterverbands und der Heinz-Nixdorf-Stiftung gewonnen. Nur elf Schulen bundesweit werden erstmals mit diesem Preis unterstützt. Ziel des Programms ist die Förderung ausgewählter Projekte von Schülern, die die Digitalisierung an ihrer Schule mit innovativen Ideen vorantreiben. Das Team und ihr Lehrer Christof Wild hatten ein Jahr Zeit, Projektideen zu sammeln und sich zu bewerben. Währenddessen nahmen sie an Netzwerktreffen teil, wo sie von Experten beraten wurden. In dem Projekt, das die Jury überzeugt hat, wird Siebtklässlern, die alle mit einem eigenen Tablet ausgestattet sind, der richtige Umgang damit nähergebracht. „Unser Ziel ist es, dass am Ende jeder weiß, wie er sein Tablet im Unterricht gut nutzen kann und Vorbild zu sein, digitale Medien für die richtigen Zwecke zu nutzen und keinen Quatsch zu machen“. Dies geschieht auf drei Wegen: direkte Anleitung durch die Lotsen sowie auf der Schulplattform selbst erstellte Lernvideos und ein Chatroom. „Wir sind beeindruckt von der Bereitschaft der Jugendlichen, sich für die Weiterentwicklung ihrer Schule einzubringen“, so die Jury.