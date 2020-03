Dieser Besuchertrend bestätigt sich erneut

Neue Gesichter im Vorstand des Förderkreises Museum Biberach: Bei der Jahreshauptversammlung wurden einige Posten neu besetzt, auch der der Schriftführerin, der zuletzt vakant gewesen war. Damit sieht sich der Verein für anstehende Aufgaben bestens gerüstet, schreibt er in seiner Mitteilung. Bei der Versammlung gab Museumsleiter Frank Brunnecker einen Überblick über Besucherzahlen und Besuchertrends.

Der Vorstand wird nun verstärkt durch Angelika Hoffmann (Schriftführung) sowie die beiden Beisitzer Franz Hoffmann und Wolfgang Schott. Die Funktion der Schriftführung konnte bei den letzten beiden Vorstandswahlen nicht besetzt werden und die Aufgabe wurde zuletzt kommissarisch von Beisitzerin Eva Werner unterstützt vom übrigen Vorstand übernommen. Eva Werner schied nun aufgrund vielfältiger anderer ehrenamtlicher Verpflichtungen aus dem Vorstand aus und erhielt zum Dank für ihr nahezu 2-5jähriges Engagement vom Vereinsvorsitzenden Herbert Stein neben herzlichem Dank einen guten Tropfen.

Der Förderkreis Museum Biberach organisiert mit dem jährlichen Museumsfest im Mai und dem Bücherbasar am 1. Advent gern besuchte Veranstaltungen, die für viele schon zum Jahreslauf gehören. Nicht nur mit den Einnahmen, die in erster Linie beim Bücherbasar erzielt werden, sondern vor allem durch die Präsenz in der Öffentlichkeit, die mit diesen Ereignissen erzielt wird, unterstützt der Verein die Museumsarbeit.

Mit knapp 37 000 Besuchern konnte das Vorjahresergebnis (mehr als 35 000 Besucher) getoppt werden, berichtete Museumsleiter Frank Brunecker. Dies sei das viertbeste Ergebnis seit der Wiedereröffnung 1997. Erstaunlich war auch wieder, dass fast ein Drittel der Besucher (11758) in knapp 800 Veranstaltungen betreut wurde, sei es in Führungen oder in museumspädagogischen Aktionen. „Dies zeigt, wie lebendig unser Museum ist, und dass es eben kein Mausoleum ist, das nur tote Schätze verwahrt, was manche vielleicht mit einem Museum assoziieren“, betonte Brunecker. Die Herkunft der Besucher spiegle den Charakter des Regionalmuseums: 37 Prozent aus Biberach und dem Kreisgebiet, 12 Prozent aus dem Raum Ulm und 15 aus dem Bodenseeraum, die restlichen 16 Prozent aus dem übrigen Deutschland oder Ausland. Erfreulich sei nach wie vor der Anteil Kinder und Jugendlicher von rund einem Viertel der Besucher. Knapp 10 000 Kinder und Jugendliche besuchten das Museum, das Museumsfest nicht eingerechnet. Knapp die Hälfte davon nahmen an 260 museumspädagogischen Aktionen teil.

Die regionale Bedeutung Jakob Bräckles wiederum habe sich bei der Kunstausstellung „Jakob Bräckle – Meine einfache Landschaft“ gezeigt. Fast genau 20 Jahre nach der letzten großen Retrospektive hatte Uwe Degreif erneut einen „Rundumschlag“ in Sachen Bräckle zusammengestellt. Kaum ein Künstler habe die regionale Kunstentwicklung im 20. Jahrhundert so geprägt wie Jakob Bräckle. Sowohl der begleitend erschienene Bildband als auch die Ausstellung waren ein großer Erfolg: Knapp 10 000 Menschen kamen ins Museum, um „ihren“ Bräckle zu sehen. Damit war die Sonderausstellung die bislang erfolgreichste Kunstausstellung, die je im Museum Biberach durchgeführt wurde.

Menschlich berührend waren die originalen Erinnerungsstücke, die von den Deportierten von den Kanalinseln während ihrer Lagerhaft in Biberach mit einfachsten Mitteln hergestellt worden waren und im Rahmen der Ausstellung „Lager Lindele – Leben hinter Stacheldraht“ gezeigt worden waren. Brunecker nutzte die Gelegenheit und sprach erneut dem Freundeskreis Guernsey für die intensive Unterstützung der Ausstellung seinen Dank aus. Großformatige Fotos und Objekte zur Geschichte des Biberacher Kindertheaters, Filmdokumente sowie Mitmachstationen, vor allem aber den Blick hinter die Kulissen und einen Eindruck von der Begeisterung der beteiligten Kinder gab es bei der Ausstellung „Making of Schützentheater“. Die Kabinettausstellungen „HAP Grieshaber – Osterzyklus“ und „25 Jahre Förderkreis Museum Biberach“ fanden ihr Publikum. Dass Kunstausstellung „Ins Licht gerückt – Künstlerinnen Oberschwaben 20. Jahrhundert“ gut besucht wird, und zusätzliche Führungen angeboten werden mussten, zeichnete sich schnell ab.

Die Veranstaltungsorientierung der Besucher, der schon in den vergangenen Jahren feststellbar gewesen sei, bestätige sich: Knapp 42 Prozent Ausstellungsbesuchern stünden über 58 Prozent Veranstaltungsbesucher gegenüber. „Man darf gespannt sein, wie sich neue Angebote wie der freie Eintritt am Samstag auswirken werden“, teilt der Förderverein mit.