Diese Tipps helfen gegen Nacktschnecken im eigenen Garten

Zu den schmerzvollsten Momenten eines Gärtnerdaseins gehört der Anblick abgefressener, zuvor liebevoll gepflegter Pflanzen.

Zu den Übeltätern gehört nicht selten die Nacktschnecke, deren häufigste Vertreter in unseren Gefilden die Spanische Wegschnecke und die Genetzte Ackerschnecke sind. Alexander Ego, Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau, erklärt, wie man seine Pflanzen schützen kann, ohne Gift einzusetzen oder zu ganz rabiaten Mitteln greifen zu müssen.

Am besten man trifft schon zeitig im März, also bevor die Schnecken aus ihren Eiern in den unterirdischen Gelegen schlüpfen, die nötigen Vorkehrungen, rät Ego. Doch zum einen kursieren diverse Ammenmärchen in der Schädlingsbekämpfung. Zum anderen werden viele Mittel falsch angewandt. Und selbst Experten wie Ego lernen noch dazu. Neulich habe ihm ein Gartenfreund eine modifizierte Form des Schneckenzauns präsentiert.

Alexander Ego, Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau, an einem mit Mulch bedeckten Gemüsebeet im Kreislehrgarten am Biberacher Landwirtschaftsamt. (Foto: Gregor Westerbarkei)

„Er hat mit doppelseitigem Klebeband im Abstand von ungefähr einem Zentimeter abisolierte Kupferkabel am Schneckenzaun befestigt und die dann mit einer Neun-Volt-Batterie verbunden“, berichtet Ego. Und es habe tatsächlich funktioniert.

Überqueren die Schnecken das erste Kabel, passiert noch nichts. Doch sobald sie das zweite Kabel berühren, erhalten sie einen leichten Stromschlag. „Damit wird die Schnecke nicht verletzt, doch spätestens beim zweiten Versuch lernt sie daraus und versucht es nicht mehr“, versichert Ego.

Aber auch ohne dieses Upgrade gehöre der klassische Schneckenzaun zu den effektivsten Mitteln, um die Schädlinge vom Gemüsebeet fernzuhalten. „Man muss allerdings darauf achten, dass der Winkel an der nach unten abgeknickten Kante des Zauns nicht zu stumpf ist. Es dürfen nicht mehr als 30 Grad sein, ansonsten überwinden die Schnecken den Zaun problemlos“, so Egos Rat.

„Kitzeliges“ Sägemehl

Was Schnecken ebenfalls nicht mögen, ist trockenes und „kitzeliges“ Sägemehl. Etwa zehn Zentimeter breite Streifen rund um den zu schützenden Bereich halten die Tiere fern. „Der Nachteil ist, dass man das Sägemehl regelmäßig erneuern muss, wenn es feucht wird, ist es im Laufe der Zeit nicht mehr so scharfkantig“, erläutert Ego.

Der Kreisfachberater empfiehlt zudem das Mulchen von Gemüsebeeten mit getrocknetem Rasenschnitt, weil die Schnecken das trockene Gras nicht mögen. Die Schicht sollte allerdings nicht dicker als fünf Zentimeter sein. Zudem muss man sich zuvor vergewissern, dass die Nacktschnecken es nicht bereits ins Beet geschafft haben, weil man ihnen ansonsten durch den Mulch ein ideales Versteck bieten würde.

Eine andere Möglichkeit ist, die Schnecken nicht fernzuhalten, sondern zum Absammeln zu ködern. „Gequollene Weizenkleie ist für Nacktschnecken unwiderstehlich“, weiß Ego. Auch morsche Bretter locken die Tiere an.

Der beste Zeitpunkt zum Einsammeln der Nacktschnecken ist der frühe Morgen. Das gilt auch für das Gießen. Denn gießt man am Abend, bietet man den Nacktschnecken noch günstigere Bedingungen. Die gesammelten Nacktschnecken sollte man weit weg vom eigenen Grundstück aussetzen, beispielsweise in einem Waldstück.

Viele machen den Fehler und streuen das Schneckenkorn direkt in die zu schützende Kultur. Alexander Ego

Das Gleiche gilt für Giftköder wie Schneckenkorn. „Allerdings machen viele den Fehler und streuen das Schneckenkorn direkt in die zu schützende Kultur. Stattdessen sollte man es in größerem Abstand, etwa einem halben Meter außerhalb der Kultur, verstreuen, um die Schnecken nicht zur Pflanze hinzulocken.“

Haben es die Nacktschnecken dagegen bereits zur „Opferpflanze“ geschafft, besitze der Einsatz von Schneckenkorn kaum noch Erfolgsaussichten.

Gerade beim Einsatz von Schneckenkorn ist jedoch einiges zu beachten. Während die meisten Präparate den unbedenklichen Wirkstoff Eisen-III-Phosphat enthalten, kommt in anderen Sorten noch Metaldehyd oder Methiocarb zum Einsatz. „Das hat eine blutgerinnende Wirkung und wenn beispielsweise ein Igel eine Nacktschnecke frisst, die zuvor noch diesen Wirkstoff zu sich genommen hat, kann er sterben“, warnt Ego.

Auch für Haustiere kann der Verzehr von metaldehydhaltigem Schneckenkorn gesundheitliche Folgen haben. Außerdem weist Ego darauf hin, dass pro Pflanze ein Korn ausreiche und empfiehlt bei trockener Witterung kleinere Häufchen mit Regenschutz außerhalb der Kultur zu bilden.

Nematoden töten auch Nützlinge

Eine weitere Form der Schneckenbekämpfung sind die sogenannten Nematoden. Dabei handelt es sich um Fadenwürmer in Pulverform, die dann in Wasser aufgelöst mit der Gießkanne breitflächig verteilt werden. Die tödlichen Parasiten dringen dann in die Nacktschnecken ein. „Die Nematoden sind allerdings nicht billig und sie töten auch andere Tiere wie den Tigerschnegeln“, erläutert Ego.

Und der Tigerschnegel gehört wiederum zu den Feinden der Nacktschnecke und frisst die Schnecken selbst sowie deren Eier. Auch Weinberg- und Schnirkelschnecken ernähren sich von den Eiern der Nacktschnecke.

In die Kategorie Ammenmärchen ordnet Ego dagegen eher den „Geheimtipp“ Kaffeesatz ein. Kaffeesatz mache zwar Regenwürmer süchtig, bei Nacktschnecken könne er seiner Meinung jedoch weniger helfen. „Eher frisches Kaffeepulver mit viel Koffein, was aber auch andere Organismen schädigen kann“, ergänzt Ego.

Auch die sogenannten Bierfallen überzeugen Ego nicht. Wie die Weizenkleie locken die im Bier enthaltenen Hopfen und Malz die Tiere zwar an, halten sie aber letztlich nicht vom Gemüse fern. „Außerdem ist es schon überlegenswert, ob solche in der Produktion teuren Genussmittel hier im Garten ihren Einsatz finden sollten“, so Ego.

Kategorie „Tierquälerei“

Ebenfalls nur abraten kann der Kreisfachberater von Methoden, die sich seiner Meinung nach nicht mit dem Bundesnaturschutzgesetz vereinbaren lassen und er in die Kategorie „Tierquälerei“ einordnen würde.

„Wenn man etwa Kochsalz auf die Tiere streut, entzieht man ihnen die Flüssigkeit und sie verenden qualvoll“, gibt Ego zu bedenken. „Auch wenn man die Tiere durchschneidet oder sie mit heißem Wasser übergießt, quälen sie sich noch einige Minuten.“