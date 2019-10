Aufführungen sind im Gasthof Rössle in Füramoos am 15, 16., 17., 22., 23., 24., 29. und 30. November sowie am 1. Dezember. In Biberach werden die Stücke am 11. und 12. Januar in er Gigelberghalle gezeigt. Beginn der Aufführungen ist freitags und samstags jeweils um 19.30 Uhr, sonntags jeweils um 18.30 Uhr.

Tickets im Vorverkauf gibt es beim Kartenservice im Rathaus Biberach oder im Internet per print@home unter

www.ton-abdera.de