Diese Rap-Videos sollen Lust aufs Biberacher Schützenfest machen

Noch dreimal schlafen, dann erklingt auf dem Biberacher Marktplatz wieder das Lied „Rund um mich her ist alles Freude“. Mit der Abnahme der Tommlerkorps und Spielmannszüge wird am Samstag das diesjährige Biberacher Schützenfest offiziell eröffnet. Zwei Videos im Internet sollen nun Lust auf die bevorstehenden Festtage machen.

„Alle lieben Schützen“ – so heißt der Titel eines Schützen-Raps der Kindertagesstätte Biberach. Unterstützung bekommen die Sprösslinge, die zum Teil in den Biberach-Farben gelb und blau gekleidet sind, von den Erzieherinnen und Erziehern sowie von Oberbürgermeister Norbert Zeidler. In etwas mehr als drei Minuten rappen sie zur Melodie von „We Will Rock You“ darüber, was das Biberacher Schützenfest so ausmacht.

Gedreht wurde das Video auf und rund um den Gigelberg. Vor der Gigelberghalle tanzen die Knirpse im Kreis, auf den Sitzstufen am gekiesten Festplatz klatschen die Mitwirkenden in die Hände beziehungsweise klopfen sich auf die Schenkel und auf den kleinen Wegen unter den Bäumen wird ein Festzug nachgestellt.

Eine Szene spielt auch vor dem Schützen-Graffiti an der Fahrradunterführung beim Bahnhof, das der Künstler Daschu vor zwei Jahren dort gestaltet hat.

Selbstverfasster Rap im Rathaus uraugeführt

Nach Angaben der Stadtverwaltung ist es schon Tradition, dass die Sprösslinge der städtischen Kindertagestätte zum Schützenauftakt dem Rathaus und dem Amt für Bildung, Betreuung und Sport einen Besuch abstatten. Dabei haben sie in den vergangenen Jahren getrommelt, gegaukelt und den „Tanz durch die Jahrhunderte“ nachgetanzt.

Im vergangenen Jahr wurde der selbstverfasste Rap „Alle lieben Schützen“ uraufgeführt. Weil viele den Rap so gelungen fanden, entstand die Idee einer Verfilmung, bei der auch OB Zeidler mitgewirkt hat. Mit Unterstützung der Oberstufenschüler Nick Arnhold und Luca Wetterau vom Pestalozzi-Gymnasium wurde der Film in die Tat umgesetzt und am Dienstag veröffentlicht.

Jo Brösele (rechts) lässt die Besucher ins Mikrofon rappen. (Foto: Jo Brösele)

Ein paar Tage länger im Netz steht schon der „Biberacher Schützafeschd Rap“ von Jo Brösele. Der Unterhalter aus Biberach ist im vergangenen Jahr während Schützen als rasender Reporter unterwegs gewesen und hat diverse Besucher in die Kamera „Weil i’s Schützafesch mag!“ rappen lassen.

Knapp sechs Minuten lang ist das Video geworden, das Anfang Juli seinen Weg ins Internet fand. Rund 3000 mal wurde der Clip auf YouTube bislang aufgerufen.