Diese musikalische Friedensbotschaft geht unter die Haut

Der große Klarinettist, der 82-jährige Giora Feidman, hat mit seinem Programm „Klezmer for Peace“ in der Biberacher Stadthalle gastiert. „Klezmer for Peace“ ist eine klare Botschaft. Drei Juden und drei Moslems standen auf der Bühne. Der Maestro versammelte die Musiker aus der Türkei und Israel um sich und überwindet mit seiner Musik die Grenzen von Nationalitäten und Religionen.

Was eigentlich ist Klezmer-Musik? Ursprünglich ist Klezmer die jüdische Musik Osteuropas der vergangenen Jahrhunderte, die zu Hochzeiten und anderen Festen gespielt wurde. Klezmer hat also nichts direkt mit israelischer Musik zu tun, sie ist zwar jüdisch, aber eben eine Musik aus Osteuropa, mit vielen Verbindungen zur rumänischen, russischen und zur Roma-Musik.

Giora Feidman war in den vergangenen Jahren bereits mehrfach in Biberach, spielte auch in der Stadtpfarrkirche, sagte über Deutschland: „Ich fühle mich in diesem Land zu Hause.“

Die fünf Künstler, die mit ihm musizieren, sind interpretatorische Spitzenklasse und großartige Virtuosen: Der türkischstämmige Musiker und Musikethnologe Murat Coşkun, einer der weltweit renommiertesten Rahmentrommler, brachte zu den ersten Proben gleich zwei Kollegen aus seinem engeren Umfeld mit. Zusammen mit Gürkan Balkan an Gitarre und Oud sowie mit Muhittin Kemal Temel auf der türkischen Zither, war damit ein orientalischer Akzent gesetzt.

Den israelischen Teil des Sextetts bilden Feidman mit seiner Klarinette sowie die israelischen Musikern Hila Ofek (Harfe), seine Enkelin, und Andre Tsirlin (Saxophon), deren Ehemann. Die Künstler brachten ihre eigenen Ideen und musikalischen Wurzeln ein; rasch entwickelte sich ein Verständnis für die musikalischen Welten der Anderen. Der Maestro gab seinen kongenialen Mitspielern viel Raum, auch für eigenes.

Acht der 20 Musikstücke des Abends sind von ihnen komponiert, und die Komponisten zeigten besonders in den Improvisationen ihre überragenden instrumentalen Fähigkeiten, fesselten mit wunderbaren Soli. Manchmal sangen alle zusammen auch flotte Vokalisen. Eigenkompositionen, Cover, Traditional und Volksliedhaftes standn für große musikalisch-rhythmische Abwechslung von lebensfroher Presto-Ausgelassenheit über Allegretto-Spaß zu Largo-Melancholie.

Giora Feidman eröffnete den Konzertabend allein mit einem zuerst sehr langsamen träumerischen Solo mit langem Accelerando, das wild emporstieg. Dann eröffnete sich die ganz eigene fast zauberische Atmosphäre nahöstlicher Musik. Einige der Nummern gehen attacca direkt in einander über. Ansonsten gab nach jeder musikalischen Einheit einen Riesenapplaus des höchst animierten Publikums. Die Zuhörer waren auch immer bereit, Refrains mitzusingen, etwa beim „Dona Dona“ von Sholom Secunda, das Joan Baez 1960 interpretierte. Und alle singen ein sanftes „Shalom“, Frieden.

Giora Feidman sprach sein Publikum direkt an, gewann die Besucher sofort mit seiner menschlich wahrhaftigen Ausstrahlung.

Auch Stück von Louis Armstrong

Der Programmschwerpunkt lag natürlich auf der Musik aus dem nahöstlichen Bereich, aus Israel, Palästina und anderen Kulturzentren. Eine Ausnahme bildete „What a wonderful world“, das Louis Armstrong weltberühmt gemacht hatte, dann auch das Spiritual „Nobody knows the troubles I’ve seen“, die ergreifende Klage über die Leiden der Sklaverei, bereits 1938 auch von Louis Armstrong interpretiert. Feidman spielte auf seiner Bassklarinette.

Das war ein großes Konzert mit der fesselnden Aura dieser sechs Ausnahmekünstler. Die Friedensbotschaft kam bei jedem Zuhörer an, ging unter die Haut, ein jüdisch-muslimisches Klangerlebnis mit hypnotischer Kraft.