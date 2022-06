Von Shakespeare bis VoXXclub: Diese Kulturhighlights stehen in Biberach an

Das Biberacher Kulturamt startet nach den Sommerferien in eine Kultursaison 2022/23 der Superlative. 73 Veranstaltungen gehen in diesem Zeitraum in den vier Veranstaltungshallen der Stadt (Stadthalle, Gigelberghalle, Stadtbierhalle und Komödienhaus) über die Bühne.

„Die kommende Spielzeit ist eine ganz besondere wie wir sie so wahrscheinlich nicht mehr haben werden“, sagt Kulturdezernent Jörg Riedlbauer. Allein die Zahl der angebotenen Veranstaltungen sei enorm. „Das hat zwei Gründe“, so Riedlbauer: „Zum einen holen wir einiges nach, was aufgrund des Lockdowns verschoben werden musste, zum anderen beginnen während der Kultursaison die Heimattage Baden-Württemberg, die 2023 von Biberach ausgerichtet werden. Einige der Veranstaltungen, die wir anbieten gehören zum Heimattageprogramm.“ Die sei derzeit in Ausarbeitung und werde im nächsten Jahr mehrere Hundert Veranstaltungen umfassen, verrät der Kulturdezernent.

Bei der Auswahl des Programms für die kommenden Kultursaison habe man auf ein großes Spektrum geachtet. „Wir wollen ein möglichst breites Angebot an gehobener Unterhaltung machen, bei dem für möglichst viele etwas dabei ist“, so Riedlbauer. Zudem gebe es auch absolute Hochkultur sowie Angebote, bei denen die Bildungsvermittlung im Vordergrund stehen, zu erleben.

Kulturparcours als Appetitmacher

Inzwischen bereits traditionell gibt es beim Kulturparcours am Freitag, 16. September, Appetithäppchen auf die kommende Saison. Mit der „Jungen Zauberflöte“ holt die Jugendkunstschule Biberach ab 23. September eine bereits in der Pandemiezeit geplante Produktion mit Musik, Zirkus, Theater und Tanz nach, an der mehr als 100 Mitwirkende beteiligt sind.

Matz Mutzke ist am 13. November mit Pianistin Marialy Pacheco in der Biberacher Stadthalle zu Gast. (Foto: Moritz Künster)

Der Kabarettherbst führt ab Oktober wieder bekannte Größen der Szene mit ihren Programmen nach Biberach, darunter Mathias Richling, Christoph Sonntag, Rolf Miller oder Heinrich del Core.

Ein georgischer Kulturabend mit dem Frauen-Folklore-Ensemble Tela (9. Oktober) ist Bestandteil der Georgischen Wochen, die vom Herbst 2021 in diesen Herbst verschoben werden mussten.

Weltklasse aus Dresden

Heimspiel haben am 9. November die in Biberach bekannten Solisten Berthold Schick (Posaune) und Lars Rapp (Schlagzeug), wenn sie mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg in der Stadthalle auftreten. Und auch dessen Dirigent Stefan Halder kennt die Region bestens. Er stammt aus Otterswang (Bad Schussenried).

Klassiker von Shakespeare kommen mit „Romeo und Julia“ (26. Oktober) und „König Richard der Dritte“ (25. November) auf die Stadthallenbühne. Weltklasse kommt mit dem Weihnachtskonzert des Dresdner Kreuzchors (30. November) nach Biberach.

Stattfinden kann nach Corona zum zweiten Mal das Drums & Percussion Festival, das vom Drums & Percussion Studio Warthausen (Leitung Markus Merz) veranstaltet wird und am 29. Oktober verschiedene renommierte Perkussionisten in der Stadthalle zusammenführt.

Dritter Anlauf für den „Dram“

Zweimal verschieben musste der Dramatische Verein Biberach bereits sein Silvesterstück „Wie im Himmel“. Diesmal soll es zum Jahresausklang am 31. Dezember endlich klappen. Unter der Regie von Corinna Palm spielt der Biberacher Musikdirektor Andreas Winter die Rolle des Stardirigenten Daniel, dazu gibt es Musik des jungen Biberacher Komponisten Julius von Lorentz.

Im Rahmen des Förderprogramms „Tanzland“ der Bundeskulturstiftung kommt die Tanzkompanie des Theaters Pforzheim am 16. Februar 2023 mit ihrem Ballett „Nurejew“ nach Biberach. Das Besondere: An diesem Nachmittag wollen die Profis sich mit Tanzbegeisterten aus Biberach treffen, um mit ihnen einen Workshop und ein Creation-Camp zu planen, für alle die dabei mitmachen wollen. Das soll dann im Umfeld des „Urban Danceprix“ am 22. April 2023 in Biberach stattfinden.

Mitmach-Theaterprojekt zu den Heimattagen

Ein generationenübergreifendes Projekt für alle Biberacherinnen und Biberacher im Rahmen der Heimattage soll das Fantasy-Stück „Das Zeitreisedingsbums“ (ab 26. März 2023) werden. Das Buch stammt von Sandra Binder und Markus Pflug, der auch Regie führt. Insgesamt 63 Rollen sind zu besetzen. Mitmachen kann man aber auch beim Bühnenbildbau, bei Beleuchtung, Maske oder Kostüm. „Da können alle mitmachen, die wollen“, sagt Kulturamtsleiter Klaus Buchmann. Genauere Informationen dazu soll es ab September geben.

Die Gruppe Gretchens Antwort tritt bei der A-Cappella-Nacht am 11. November auf. (Foto: Daniel Wetzel)

Ein Wiedersehen mit einem steil aufstrebenden, mehrfach ausgezeichneten Biberacher Cellisten gibt es im Rahmen der Heimattage am 11. März. Dann macht Jonathan Drißner, der aktuell in Paris lebt, mit einem Konzert in der Stadthalle Station. Am 23. März dirigiert der Biberacher Musikdirektor Andreas Winter Beethovens neunte Sinfonie mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen.

Max Mutzke und VoXXclub

Neben dem klassischen gibt es auch im modernen Musikbereich einige Highlights in Biberach zu erleben. So ist der Singer-Songwriter und frühere deutsche ESC-Teilnehmer Max Mutzke am 13. November zusammen mit der Pianistin Marialy Pacheco in der Stadthalle zu Gast.

Bereits am 11. November kann endlich auch die beliebte A-Cappella-Nacht wieder stattfinden. Die drei Formationen Gretchens Antwort, Jazzation und Vocaldente bieten völlig unterschiedliche Facetten des A-Cappella-Gesangs.

Partystimmung ist am 19. November angesagt, wenn die Gruppe VoXXclub in Biberach ihre Winterstadl-Tour 2022 in der Stadthalle startet.

Das Berlin der 1920er-Jahre

Keine Unbekannte ist in Biberach die norwegische Sängerin Rebekka Bakken, die am 19. Januar mit einem Soloprogramm mal wieder in der Stadthalle vorbei.

In die 1920er-Jahre in Berlin entführt das Wintergarten-Varieté Berlin mit seinem Programm „Golden Years“ am 24. Februar 2023. „Die sind jedes Jahr nur kurze Zeit auf Tournee. Da kann man einiges erwarten“, sagt Buchmann.

Bleibt nach diesem Strauß an Veranstaltungen die entscheidende Frage, was aus dem Kulturprogramm wird, wenn die Corona-Zahlen wieder stark ansteigen sollten? „Wir können das nicht einplanen“, sagt Klaus Buchmann. Sollte es zu einem Anstieg kommen, werde man im Rahmen der Vorgaben darauf reagieren. „Dann müssen wir eben wieder verschieben, absagen oder unter Auflagen spielen.“

Kulturkarte bietet Rabatt

„Wir planen jetzt das volle Programm“, sagt Julian Gröschl, der bei der Stadtverwaltung für die Veranstaltungshallen zuständig ist. „Die Künstler sind nach der Pandemie gerade froh um jedes Engagement.“ Im Übrigen müsse auch das Publikum erst wieder lernen auszugehen. „Wir sehen im Vorverkauf da gerade schon noch eine gewisse Zurückhaltung“, so Gröschl. Es müsse sich aber niemand Sorgen machen: „Jeder erhält sein Geld zurück, wenn etwas nicht stattfindet.“

Um einen Anreiz zu schaffen, bietet das Kulturamt statt des früheren Kulturabos, bei dem man sich auf bestimmte Veranstaltungen festlegen musste, nun die Kulturkarte. Für 15 Euro erhält der Inhaber der Karte jeweils 20 Prozent Rabatt auf alle Veranstaltungen des Kulturamts sowie 50 Prozent Rabatt auf öffentliche Stadtführungen.

Kulturkarte sowie Tickets für alle Veranstaltungen gibt es beim Kartenservice im Rathaus Biberach. Die Kulturkarte kann auch per E-Mail an kartenservice@biberach-riss.de oder unter kulturkarte-biberach.de bestellt werden. Veranstaltungstickets gibt es auch an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, unter www.kartenservice-biberach.de oder telefonisch bei Schwäbisch Media unter 0751/29555777.