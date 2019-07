Diese Kreisstraße wird für 3,8 Millionen Euro ausgebaut

Von Deutsche Presse-Agentur

Trauer um Schlagerstar Costa Cordalis („Anita“): Der wohl berühmteste Grieche in Deutschland starb am Dienstagnachmittag im Alter von 75 Jahren in seiner Wahlheimat Mallorca. Das ließ die Familie am Mittwoch über ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mitteilen.

„Wir sind alle tieftraurig über den Verlust“, sagte Sohn Lucas Cordalis (51) demnach. „Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für Andere eingesetzt hat.“ Auch der Kölner „Express“ zitierte Lucas Cordalis mit diesen Worten.