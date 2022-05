Landkreis gilt als Risikogebiet: Diese Gefahren drohen beim Zeckenstich

Mit steigenden Temperaturen zieht es viele Menschen wieder mit kurzer Kleidung in die freie Natur. Unbedeckte Körperstellen ziehen jedoch auch lästige Begleiter an. Manche können dabei für den Menschen gefährlich werden, da sie Krankheiten übertragen können. Das Kreisgesundheitsamt Biberach erläutert, welche Gefahren bei einem Zeckenstich drohen und wie man die Wahrscheinlichkeit eines Stichs reduzieren kann.

Der Landkreis Biberach gilt – wie der gesamte süddeutsche Raum und einige Landkreise in Mittel -und Norddeutschland – als Risikogebiet für die durch Zecken übertragene Frühsommer-Meningoenzepahlitis (FSME). In den vergangenen vier Jahren registrierte das Gesundheitsamt 19 FSME-Fälle im Landkreis Biberach, davon zwei im vergangenen Jahr. Ein hoher Anteil der Infektionen, ungefähr 70 bis 95 Prozent, verlaufe jedoch asymptomatisch. Daher könne die Fallzahl wesentlich höher sein, teilt das Kreisgesundheitsamt mit und ergänzt: „Uns liegen nur Fälle vor, die hospitalisiert wurden oder bei denen wegen schwerer Symptome eine Laboruntersuchung durch den behandelnden Arzt oder die Klinik veranlasst wurde.“

Keine Todesfälle im Kreis Biberach bekannt

Bei FSME handelt es sich um eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute, die durch Viren übertragen wird. Bei schweren Verläufen besteht die Gefahr von bleibenden neurologischen Ausfällen, aber auch von Anfallsleiden oder lange andauernden Kopfschmerzen. Diese Symptome können oft Monate nach der Erkrankung persistieren. Häufig kommt es jedoch selbst nach schweren Verläufen zur völligen Heilung. Schwere Krankheitsverläufe werden bei Erwachsenen häufiger beobachtet als bei Kindern. Bei circa einem Prozent der Erkrankten kann die Entzündung zum Tod führen, warnt das Kreisgesundheitsamt. Aus dem Kreis Biberach liegen dem Kreisgesundheitsamt jedoch keine Informationen über Todesfälle vor.

Die größte Gefahr, von einer Zecke gestochen zu werden, besteht auch in Gärten und Parks bei Kontakt zu bodennahen Pflanzen. (Foto: Patrick Pleul/dpa)

Mit einer Impfung kann man sich jedoch wirksam vor der FSME schützen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Menschen, die in einem Risikogebiet leben oder dorthin reisen und sich in der Natur aufhalten, diese Impfung. Eine Grundimmunisierung besteht aus drei Einzelimpfungen und muss alle drei bis fünf Jahre durch eine einmalige Impfung aufgefrischt werden.

Borreliose wird in der Regel mit Antibiotika behandelt

Ebenso durch Zecken übertragen wird die Lyme-Borreliose, eine bakterielle Erkrankung, für die es keinen Impfstoff gibt. Die Lyme-Borreliose kann verschiedene Organsysteme betreffen und manchmal erst Monate oder Jahre nach einem Zeckenbiss auftreten. Beschwerden können Nervenschmerzen, Gelenkschmerzen und grippeähnliche Symptome sein.

Oft erscheint nach dem Stich einer infizierten Zecke eine kreisförmige Hautrötung um die Stichstelle, die sich im Lauf der Zeit verändert – die sogenannte Wanderröte. Entfernt man die Zecke frühzeitig, kann das vor der Bakterieninfektion schützen. Eine Borreliose werde in der Regel mit Antibiotika behandelt, so das Kreisgesundheitsamt. Unbehandelt könne die Infektion zu Folgeerkrankungen führen. Zur Borreliose liegen dem Kreisgesundheitsamt keine Daten vor, da es in Baden-Württemberg dazu keine Meldepflicht gibt.

So vermeidet man Zeckenstiche

„Der wirksamste Schutz vor durch Zecken übertragene Krankheiten ist es jedoch, sich gar nicht erst von der Zecke stechen zu lassen“, so das Kreisgesundheitsamt. Das funktioniere am besten durch geschlossene Kleidung. Die größte Gefahr bestehe bei Kontakt zu bodennahen Pflanzen auch in Gärten und Parks. Bei Wanderungen durch hohes Gras und Strauchwerk werden dringend lange Hosen empfohlen sowie feste Schuhe und Socken, die bestenfalls über die Hosen gezogen werden, ebenso langärmelige Hemden. Auf die Haut aufzutragende Abwehrmittel (Repellent) können helfen. Nach einem Tag in der Natur sollte der gesamte Körper gründlich nach Zecken, die sich gerne in Hautfalten finden lassen, abgesucht werden.

Das ist beim Entfernen zu beachten

Hat doch eine Zecke in die Haut gestochen, muss sie so schnell wie möglich mittels einer spitzen Pinzette, speziellen Zeckenzange oder Zeckenkarte, ohne Manipulationen oder Quetschung des Körpers vollständig entfernt werden. Ein Drehen im oder entgegen dem Uhrzeigersinn ist nicht notwendig. Vermeintliche Hausmittel wie Butter oder Ähnliches sollten nicht eingesetzt werden. Danach gilt es, die Stichstelle zu desinfizieren, zu markieren und sorgfältig zu beobachten, ob sich eine Wanderröte bildet. Treten nach einem Zeckenstich Krankheitszeichen wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen oder eine ringförmige Rötung im Bereich der Stichstelle auf, sollte in jedem Fall eine Ärztin bzw. ein Arzt aufgesucht werden.