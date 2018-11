Diese Freundschaft kann nichts trennen

Regisseurin Oda Zuschneid hat Erich Kästners bekanntes Kinderbuch „Pünktchen und Anton“ erfolgreich in ein Theaterstück für die ganze Familie verwandelt – kindgerecht, aber dennoch abenteuerlich und äußerst sehenswert. Mit ihrem Auftritt in der Stadthalle gelang es fünf Schauspielern des Landestheaters Tübingen, nicht nur Kinderherzen höher schlagen zu lassen.

Obwohl ihr Leben unterschiedlicher wohl nicht sein könnte, sind Luise (genannt Pünktchen) und Anton unzertrennliche Freunde, die alles füreinander tun würden. Da Luise (Kristin Scheinhütte) aus einer wohlhabende Familie stammt, kann sie ein Leben im Überfluss genießen. Denn sie lebt in einer luxuriösen Villa mit Heimkino, einem Pool und einer Sauna. Ihre Eltern können ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen. Während ein Kleid, das 350 Mark kostet, für Luises Mutter (Jonas Breitstadt) „quasi geschenkt“ ist, ist die Familie von Anton (Elias Popp) sehr arm. Er hat nicht einmal genug Geld, um Leberwurst einzukaufen. Nachts muss er arbeiten, weswegen ihm tagsüber in der Schule die Augen zufallen. Seine kranke Mutter Irene kann nicht ausreichend für ihn sorgen.

Eine gegensätzliche Freundschaft

Luise ist warmherzig und unerschrocken. Da sie viel Zeit mit Anton verbringt, kommen für sie grundlegende Fragen auf. „Warum sind manche Menschen reich und andere arm?“, fragt sie sich auf der Bühne traurig. Dass es solche großen Unterschiede gibt, findet sie furchtbar ungerecht. Genau wie Anton arbeitet Luise in der Wäscherei. Zwar hat sie das eigentlich nicht nötig – jedoch wird ihr Kindermädchen (Insa Jebens) von ihrem fiesen Verlobten (Jonas Breitstadt) erpresst, dem Luise den passenden Namen „Robert, der Teufel“ gegeben hat. Sie bindet Luise ein, um mehr Geld verdienen zu können. Auf der Bühne gaben die Schauspieler kleine Choreographien zum Besten, während sie sich in der Wäscherei abrackerten. Doch das Geld, dass Luise und ihr Kindermädchen in der Waschküche verdienen, reicht dem teuflischen Robert nicht. Er plant, in die Villa einzubrechen. Um den Einbruch darzustellen, wurden die Lichter gelöscht. Schauspieler Jonas Breitstadt verließ die Bühne und schlich mit einer Taschenlampe durch den Zuschauerraum. Da griffen Pünktchen und Anton ein, und in letzter Sekunde konnten die mutigen Kinder den geldgierigen Robert stoppen. Das liebevoll hergerichtete Bühnenbild machte es den Zuschauern leicht, sich in Pünktchens und Antons Welt zu verlieren. Ebenso wie der Waschsalon wurde das Esszimmer der Villa von Caroline Stauch mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Die Schauspieler erwiesen sich als wahre Multitalente, denn sie schauspielerten und tanzten nicht nur. Gemein sangen sie a-capella, gelegentlich kamen auch Keyboard und Saxophon auf der Bühne der Stadthalle zum Einsatz.