Diese Feier soll kein einmaliges Ereignis bleiben

Ein voller Erfolg ist die Weihnachtsfeier für einsame Menschen an Heiligabend im katholischen Gemeindehaus St. Martin in Biberach gewesen. Dass es im nächsten Jahr eine Neuauflage geben wird, scheint sicher, so die Organisatoren in ihrem Nachbericht von er Veranstaltung.

Es ist der Abend des 24 Dezember: Im weihnachtlich geschmückten Kleinen Saal des Gemeindezentrums St. Martin in Biberach treffen 21 Menschen ein. Sie sind gekommen, weil sie gerade den Heiligen Abend nicht alleine verbringen wollen.

Als alle Gäste eingetroffen sind, spielt eine 20-köpfige Abordnung der Biberacher „Kleinen Schützenmusik“ zur Eröffnung Weihnachtslieder. Feierlich und doch beschaulich klingen die alten Lieder. Die jungen Musiker haben eine Ausstrahlung, die alle berührt. Man beginnt miteinander zu singen: „Süßer die Glocken nie klingen“, „Oh Tannenbaum“. Es klingt gut, irgendwie vertraut. Es folgen Weihnachtsgedichte, eine Engelsgeschichte, kurzes Nachsinnen über die Bedeutung der Weihnacht.

Noch vor einer Dreiviertelstunde kannte man einander nicht, jetzt ist man im Gespräch miteinander. Eine der Teilnehmerinnen beginnt über die Weihnachtsbräuche in Polen zu erzählen. Lange Fastenzeit, Barbarazweige, an Heiligabend ein zusätzliches Gedeck auf dem Tisch – sollte doch ein unerwarteter Gast kommen. Es werden zwölf (wie die Apostel) fleischlose Speisen angeboten. Vor dem Essen ein Gebet. Danach werden Oblaten gereicht. Diese werden untereinander gebrochen und geteilt. Dabei nimmt man sich in den Arm und wünscht einander frohe Weihnachten. Es bleibt nicht bei der Theorie, sondern wird spontan umgesetzt und es entsteht eine ganz besondere verbindende, sich annehmende Stimmung.

Danach wird gespeist: Kürbissuppe, Schinken-Gemüse-Hörnchen mit Salat, zum Schluss sechs leckere Nachspeisen. An den Tischen kommen die Menschen miteinander ins Gespräch: rege, offen, herzlich. Man tauscht Telefonnummern und Adressen. Am Ende waren alle Gäste voll des Lobes und honorierten den Abend mit großzügigen Spenden.

Viel Unterstützung im Vorfeld

Die Reaktion auf diese wahrscheinlich nicht einmalig bleibende Veranstaltung war im Vorfeld schon überwältigend. Die Gemeinde St. Martin stellte unentgeltlich ihre wundervollen Räume zur Verfügung, die „Schwäbische Zeitung“ berichtete zweimal im Vorfeld, auch Radio 7 aus Ulm berichtete an mehreren Tagen über die Veranstaltung. Privatleute, ein gemeindlicher Strickreis und eine Biberacher Firma spendeten. Es war ein gutes Veranstaltungsangebot hier in Biberach für Menschen, die an diesem Abend alleine gewesen wären. So sieht es das Team der Organisatoren: Dagmar und Thomas Reinheimer, Helene Guldenschuh, Ilona Jüngling und Damian Walosczyk.