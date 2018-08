Diese Experimente lassen sich ohne großen Aufwand zu Hause umsetzen

Viel Vergnügen beim Lesen Dieser Inhalt steht normalerweise nur unseren Abonnenten zur Verfügung, für Sie ist er frei. Jetzt lesen

Simone Bergande von der IHK Ulm hat eine Reihe von Experimenten zusammengestellt, die Eltern mit wenig Aufwand gerade in den Ferien gemeinsam mit ihren Kindern machen können. Dabei erfahren die Kinder mehr über die Eigenschaften von Sprudelgas und Salzwasser sowie über Milch und ihre Verarbeitung. Die Experimente stammen von der Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“, die naturwissenschaftliches Interesse bei Kinder wecken möchte.

Experimente mit Sprudelgas

Bei Experimenten mit Sprudelgas lernen die Kinder das Kohlendioxid kennen. (Foto: dpa)

Die Kinder lernen dabei, dass Kohlendioxid aufsteigt und dass das Gas Platz braucht:

Klimpernde Münzen: 0,25- oder 0,33-Liter-Flaschen werden von den Kindern zu zwei Dritteln mit Wasser und je einer Brausetablette befüllt. Auf die Flaschenöffnungen werden Münzen gelegt, die vorher befeuchtet wurden, damit sie dichter abschließen. Alle sind ganz leise, dann hört man – insbesondere wenn man Glasflaschen verwendet – die Münzen klimpern. Gemeinsam wird beobachtet, was passiert. Die Kinder beschreiben es mit eigenen Worten. Sie sehen: Es entsteht Sprudelgas, das Platz braucht und zwar so viel, dass es die Münze anhebt, um aus der Flasche zu entweichen. Dabei entsteht das Klimpergeräusch.

Sich selbst aufblasender Handschuh: Die Erwachsenen füllen Backpulver und etwas Essig in ein Glas und stülpen einen dünnen Einmalhandschuh darüber. Dieser muss straff auf dem Glas sitzen. Die Kinder beobachten, wie sich der Handschuh langsam füllt und aufrichtet. Auch hier erkennen die Kinder: Das Sprudelgas braucht Platz und und steigt nach oben.

Bei beiden Experimenten beachten: Die Kinder dürfen keinesfalls das Kohlendioxid, das aufsteigt, beziehungsweise sich gesammelt hat, direkt einatmen. Auf frische Luft im Raum achten.

Experimente mit Salzwasser

Mit etwas Salz lassen sich erstaunliche Experimente machen. (Foto: dpa)

Die Kinder erkunden dabei die Unterschiede zwischen Süß- und Salzwasser, vergleichen, was darin schwimmt, und erfahren, warum man Meerwasser nicht trinken kann.

Schwimmversuche: Zwei Gläser mit Wasser befüllen, in eines sechs Teelöffel Salz einrühren. Die Kinder testen mit dem Finger den Geschmack. Sie können auch jeweils einen Tropfen unter der Lupe anschauen, dabei stellen sie fest, dass optisch kein Unterschied besteht. Dann wird je ein Einkaufschip in die Gläser gegeben. Die Kinder sehen, im Salzwasser schwimmt er. Alternativ kann man einen Strohhalm kürzen und unten mit einer kleinen Knetkugel verschließen, in Süß- und Salzwasser sinkt er unterschiedlich tief ein. Die Kinder können austesten, wie sich unterschiedliche Salzmengen auf das Schwimmverhalten auswirken: einfach mehrere Lösungen mit unterschiedlichem Salzgehalt herstellen und ausprobieren, wie tief der Strohhalm einsinkt.

Salz trocknet: Weshalb kann man Salzwasser nicht trinken? Das erfahren die Kindern, indem ihnen im Experiment gezeigt wird: Salz trocknet Lebensmittel aus. Am einfachsten geht es mit einem Apfelschnitz oder einer Traube, die man in Salz einlegt. Das Ganze über mehrere Tage beobachten, feucht gewordenes Salz erneuern. Die Kinder können auch andere Dinge austrocknen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Kartoffelscheibenmännchen, Pflaumen,...

Aus Salzwasser wird Süßwasser: Salzwasser in einen Topf geben, sobald es kocht, den Deckel darauf halten. Die Wassertropfen auf dem Deckel abkühlen und die Kinder diese probieren lassen: Sie schmecken nicht mehr salzig.

Lebensmittel Milch entdecken

Auch Milch hat interessante Eigenschaften. (Foto: dpa)

Die Kinder lernen dabei die Bestandteile von Milch und Verarbeitungsmöglichkeiten kennen.

Butter und Frischkäse herstellen: Zehn Eßlöffel Sahne in ein leeres Marmeladenglas geben und fest zuschrauben. Fünf bis zehn Minuten lang kräftig schütteln, am besten abwechselnd. Ist es den Kindern zu anstrengend, können die Eltern mit einem Cocktailshaker oder dem Handrührer nachhelfen. Die Kinder beobachten, wie sich die Sahne verändert und erkennen den Wasser- und Fettbestandteil von Milch. Für den Frischkäse eine Limette auspressen, den Saft in einen Topf mit heißer Milch gießen, gut umrühren, alles durch einen Kaffeefilter gießen. Die Kinder sehen, wie sich die Konsistenz der Milch verändert, dass sie gerinnt, und sie nehmen wahr, wie sich der Geruch und der Geschmack von Milch durch die Säure verändern.

Weitere Experimente gibt es im Internet unter www.haus-der-kleinen-forscher.de