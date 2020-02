Diese Biberacher Turnhalle wird zur Messehalle

2000 Quadratmeter Holzfußboden und 2,5 Kilometer Elektroleitungen: Das ist vorübergehend die Ausstattung der Paul-Heckmann-Halle im Biberacher Berufsschulzentrum. Dorthin wird die Bauplus verlegt, die Biberacher Baumesse, die jetzt am Samstag beginnt. Ein ungewohnter Standort, weil die Stadthalle saniert wird. Das meldet die Messe in einer Pressemittelung. Die Messemacher bereiten das neue Domizil eine Woche lang vor. Denn eine Turnhalle ist keine Messehalle – eigentlich.

Acht Uhr am Rosenmontag. 15 Leute starren in einen Lastwagen: „Diese welligen Dinger sollen die Bodenplatten sein?“ Der Zeitplan ist straff, der Lastwagenfahrer lädt ab. Das zehnköpfige Boden-Team um Zimmermann Martin Diethelm packt an. Vielleicht werden die Platten ja im Liegen glatt? Wenig später ist die Stimmung am Tiefpunkt. Der Hallenboden sieht aus wie ein Wellenbad. „Der Schrott muss wieder raus“, sagt Stephan Drescher, Messeleiter der Bauplus. Er leitet auch die Oberschwabenschau, Planänderungen sind sein Alltag. Aber muss denn gleich der erste Schritt misslingen, der, auf dem alle anderen aufbauen? Die Woche ist durchgetaktet. Erst Boden, dann Strom, dann Messestände und so weiter – ohne Boden ist alles nix. Drescher telefoniert, verschiebt Termine, Lieferungen, die nächsten Gewerke. Sein Mantra: „Eins ist klar: Samstag um zehn Uhr wird die Messe eröffnet.“

Zimmermann Diethelm hängt auch am Telefon. Rosenmontag morgens um neun Uhr sucht er jemanden, der neue Bodenplatten liefert. Sofort, zumindest im Lauf des Tages. Hat einer seiner Partner gerade 2000 Quadratmeter auf Lager? Die Helfer essen Berliner. Erst kurz vor elf Uhr das erlösende Telefonat: Der Großhändler in Weingarten hat Platten und auch einen Lastwagen frei. Die neuen Platten sind dicker, teurer, kosten Expresszuschlag. Hilft ja nichts.

Unter den Zimmerleuten wird es unruhig, jemand misst zum dritten Mal die Türen ab: Die neuen Platten sind breiter. Genau 2,07 Meter. Aber die Türen haben alle genau 2,00 Meter. Bei der ersten Bestellung hatte man die Türen bedacht. Man hätte mit Paletten in die Halle fahren können. Und die Neuen? Muss man die etwa einzeln von Hand reintragen? Das bedeutet viel Aufwand und einen ruinierten Zeitplan. Die Hausmeister der Heckmann-Halle können die Situation allerdings retten: In einer der Berufsschulen gibt es einen Plattenwagen, mit dem man Platten schräg stehend fahren kann, je ein Dutzend.

Messeleiter Drescher spricht derweil mit dem mobilen Stromversoger Florian Ettwein. Dessen Job ist es, Strom für die 85 Messestände zu organisieren. Das zusätzliche Stromnetz wird angelegt. Dafür muss Ettwein eine 250-Ampere-Leitung legen, von einem 200 Meter entfernten Trafo bis in die Halle. 250 Ampere, genug für fünf bis acht Einfamilienhäuser – so viel Strom wird an den Messetagen zusätzlich gebraucht. Drinnen muss der Strom durchs Foyer, an der Decke entlang. Über Traversen und Kabelbrücken geht es zu den Ständen.

Ab 13 Uhr wirkt die Halle wie ein Film im Zeitraffer. Der Plattenwagen pendelt rein und raus, Platten werden verlegt, korrigiert, verklebt. Chef Diethelm macht die Längsnähte, 15 Meter gebückt im Rückwärtsgang. Ein Kollege flitzt kniend per Rollbrett herum, er klebt die kurzen Seiten. Zwei Mann messen, sägen und verlegen jene Teile, mit denen die Reihen abschließen.

Um 15 Uhr ist die Hälfte des Hallenbodens in Holzoptik. Die Hausmeister staunen. So einen Boden habe es in der Halle noch nie gegeben, agt einer der Hausmeister. Aber habe halt auch noch nie eine Messe in der Heckmann-Halle gegeben. „Zumindest nicht in den 21 Jahren, seit ich da bin.“ Das Elektro-Team schraubt währenddessen bereits Brücken für Stromkabel, die in drei Metern Höhe zu den Messeständen geführt werden.

18 Uhr. Das Elektroteam hat Feierabend gemacht, die Zimmerleute verkleben die letzte Platte. Die Aufholjagd ist geschafft. Anruf bei Messeleiter Drescher: Kommando zurück! Am Dienstag kann doch alles planmäßig starten. Große Erleichterung, große Erschöpfung. Der Rosenmontag wird für einige in der Badewanne enden. Was tut am meisten weh? „Füße.“ „Knie.“ „Hände.“ Es waren 365 Platten, hat einer der Arbeiter gezählt, jede etwa 15 Kilo schwer.

Also weiter im Plan. Dienstag: Standflächen einzeichnen, mit Kreuzlaser und Maßbändern. Mittwoch: Ein Umzugslaster aus Ravensburg bringt Grundausstattung für Foyer, Messebüro und Vortragsraum. Das Messe-Team kann seine Infrastruktur einrichten, Stühle und Absperrungen verteilen. Ab Donnerstag bauen die 85 Aussteller ihre Messestände auf. Damit die Messe am Samstag pünktlich beginnen kann.