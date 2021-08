Diese Änderungen ergeben sich für die Buslinien 5 und 215

Wegen einer Vollsperrung des Kreisverkehrs in Mettenberg ergeben sich auch für den Busverkehr Änderungen, hierbei im Wesentlichen für die Buslinien 5 und 215.

Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, sind die Linien 5 und 215 von der Sperrung erheblich betroffen. Von Montag, 16. August, bis voraussichtlich Freitag, 10. September, ist deshalb mit größeren Einschränkungen zu rechnen. Während der Baumaßnahme wird in der Bedienung der Gebiete Biberach Talfeld; Biberach Mettenberg und Laupertshausen/Ellmannsweiler unterschieden. Das sind die Änderungen im Einzelnen.

Biberach Talfeld: Die Haltestellen Evangelischer Friedhof, Landwirtschaftsschule, An der Steige und Talfeld werden von den Linien 1 und 215 weiterhin wie bislang üblich bedient. Die Fahrzeuge der Linie 5 dagegen bedienen diese genannten Haltestelle aufgrund der Sperrung nicht mehr.

Mettenberg: Mettenberg wird in dieser Zeit nur von Fahrzeugen der Linie 5 mit einem Umweg über Oberhöfen bedient. Die Abfahrt in Mettenberg muss deshalb sieben bis acht Minuten früher erfolgen. In der Gegenrichtung fahren die Fahrzeuge der Linie 5 von Biberach nach Mettenberg zu den üblichen Zeiten ab. Über Einzelheiten zu den Abfahrtszeiten wird unter www.swbc.de und an den Haltestellen informiert. Die Fahrzeuge der Linie 215 (Firma Fromm) bedienen Mettenberg nicht.

Laupertshausen/Ellmannsweiler: Die Haltestellen in Laupertshausen und Ellmannsweiler werden während der Sperrung in Mettenberg nur von den Fahrzeugen der Linie 215 regulär bedient. Außerhalb dieser Zeiten befördern die ortsansässigen Taxiunternehmen die Fahrgäste ab Biberach nach Ellmannsweiler/Laupertshausen und zurück. Zeitkartenbesitzer erhalten eine Erstattung der Taxigebühren durch die SWBC. Jedoch ist eine vorherige Anmeldung unter info@swbc.de mit Angaben zum Fahrtwunsch und Bildnachweis der vorhandenen Zeitkarte für die spätere Kostenübernahme erforderlich.