Diese 23 Projekte erhalten eine Spende

„Engagieren & Kassieren“, die Spendenaktion der Kreissparkasse Biberach und der „Schwäbischen Zeitung“ richtet sich in diesem Jahr an alle Vereine, gemeinnützige Organisationen und Institutionen (Schulen, Kindergärten) im Landkreis Biberach, die ein Projekt aus dem Bereich der Ökologie oder der Umwelt umsetzen wollen. Dafür steht ein Spendentopf der „Stiftung BC – gemeinsam für eine bessere Zukunft“ der Kreissparkasse Biberach in Höhe zur Verfügung. Aus rund 70 Bewerbungen hat eine Jury von „Schwäbischer Zeitung“ und Kreissparkasse Biberach 23 Projekte ausgewählt, die eine Spende erhalten.

Mali-Gemeinschaftsschule Biberach (2000 Euro Spende): Die Streuobstwiesen- und Bienen-AG erhält eine Imkerausrüstung, um zwei Bienenvölker zu betreuen.

FV Altheim bei Riedlingen (1000 Euro): Der Verein pflanzt Bäume auf seinem Sportgelände in Altheim.

Reitverein RSC Rupertshof, Bad Schussenried (3000 Euro): Der Verein beschafft eine Drohne mit Wärmebildkamera. Mit dieser können vor der Heuernte Rehkitze im hohen Gras ausfindig gemacht und gerettet werden. Der Verein verleiht die Drohne auch an andere Landwirte.

Obst- und Gartenbauverein Schweinhausen (2300 Euro): Der Verein legt mit der örtlichen Grundschule eine Streuobstwiese mit Beerengarten an.

Kindergarten Birkenhard (250 Euro): Die Kinder bauen Nistkästen und Insektenhotels und legen eine Wildblumenwiese an.

SV Unlingen (1800 Euro): Der Verein möchte Jugendtore anschaffen und reinigt als Gegenleistung einen Tag lang die Straßenhänge und Radwege rund um Unlingen von Müll.

Grundschule Attenweiler, Klasse 3 (300 Euro): Die Schüler bauen Nistkästen.

Wieland-Gymnasium Biberach (3000 Euro): Die Umwelt-AG und das Umwelt- und Sozialreferat des WG wollen das Gymnasium zur Schule ohne Wegwerfbecher und Wegwerfgeschirr machen.

Schwäbischer Albverein Eberhardzell (1000 Euro): Der Verein schafft einen Freischneider zur Pflege der 64 Kilometer Wandewege und Ruhebänke an, die er zu betreuen hat.

Kinder- und Familienzentrum St. Nikolaus Baltringen (2000 Euro): Anschaffung eines Abenteuerwagens für Exkursionen in den Wald.

Kath. Kindergarten Fischbach (250 Euro): Anlegen eines Naschgartens für die Kinder.

Reit- und Fahrverein Schwendi (1000 Euro): Anlegen eines rund 900 Quadratmeter großen Blühstreifens als Biotop für Wildbienen und Bodenbrüter.

Waldorf-Waldkindergartengruppe Biberach (450 Euro): Bau eines Brunnens und eines Insektenhotels.

Nabu Bad Buchau-Federsee ((250 Euro): Pflanzen von Wildsträuchern am Biotop Iltishalde (Kappel).

Gartenbauverein Dettingen/Iller (1800 Euro): Pflanzaktion mit Blumenzwiebeln mit der Kindergruppe Naturstrolche.

Schachfreunde Riedlingen (500 Euro): Der Schachclub schafft Unterlagen für den Schachunterricht an. Im Gegenzug sammeln Jugendliche und Erwachsene mehrere Stunden Müll an der Freischachanlage und im Stadtpark.

Schwäbischer Albverein Bad Schussenried (250 Euro): Der Verein säubert die Schussenquelle und das umliegende Gelände.

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Biberach (1500 Euro): Neugestaltung des Gartens beim Waldorfkindergarten, unter anderem mit Hochbeeten.

Bezirksimkerverein Iller- und Rottal (1200 Euro): Blumenpflanzaktion „Das Illertal blüht“.

Abenteuerspielplatz „Biberburg“ Biberach (1200 Euro): Pflanzen von Apfelbäumen in einer Wildblumenwiese im Schlierenbachtal.

Mühlbachschule Schemmerhofen (2000 Euro): Die Schule startet ein Bienenprojekt mit zwei Bienenvölkern.

DLRG-Jugend Biberach (1000 Euro): Die Jugendlichen wünschen sich einen Tischkicker und bauen dafür im Gegenzug rund 20 Insektenhotels.

Hegering Bad Schussenried (800 Euro): Der Hegering pflegt Feldgehölze, legt Blühstreifen an und Bau Insektenhotels und Nistkästen.

Die „Schwäbische Zeitung“ wird in den kommenden Monaten in loser Folge über die Umsetzung der einzelnen Projekte berichten.