Dienststellen der Stadt am Montag geschlossen

Stadtverwaltung geschlossen

Biberach (sz) - Die Dienststellen der Biberacher Stadtverwaltung sind am Montag, 27. Mai, geschlossen und auch nicht telefonisch erreichbar. Nur im Baubetriebsamt ist unter der Telefonnummer 51-288 ein Notdienst eingerichtet. Das teilt die Stadt mit. Grund für die Schließung ist, dass an diesem Tag rund 270 ehrenamtlich Tätige, darunter zahlreiche städtische Bedienstete, die Wahlen zum Gemeinderat und den Ortschaftsräten auszählen. Die Ergebnisermittlung findet mit der sogenannten Stimmzettelerfassung statt. Hierfür sind je Wahlvorstand vier PCs und zehn Personen im Einsatz. Diese Arbeit ist daher nicht in den Wahllokalen möglich, sondern die 25 Wahlvorstände verlegen bereits am Sonntagabend nach Abschluss der Ergebnisermittlung der Europawahl ihre Arbeit in städtische Büros. Die Räume, in denen die Ergebnisse der Gemeinderatswahl und der vier Ortschaftsratswahlen ermittelt werden, sind für diesen Zweck geöffnet.