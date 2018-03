Diemer spricht über Hungersnot

Der ehemalige Stadt und Kreisarchivar Kurt Diemer hält am Donnerstag, 15. Februar, von 18 Uhr an im Haus der Archive in Biberach einen Vortrag mit dem Titel „Vor Pest, Hunger und Krieg bewahre uns, Herr Jesus Christ! Biberach und Oberschwaben in den Jahren 1634 und 1635“. Vor 400 Jahren, am 23. Mai 1618, begann mit dem Prager Fenstersturz der Dreißigjährige Krieg. Eine Folge von Kriegen durchzog ganz Deutschland. Krieg, Hungersnöte und Seuchen überlebten in Süddeutschland nur ein Drittel der Bevölkerung. Am Ende stand der Westfälische Friede, der Biberach das gleichberechtigte Nebeneinander der beiden Konfessionen brachte.

Oberschwaben wurde im erst spät zum Kriegsschauplatz. Vor allem das bisher kaum erschlossene Tagebuch des Biberacher Patriziers und Schemmerberger Oberamtmanns Johann Ernst Friedrich von Pflummern (1588-1635) unterrichtet über die Vorgänge in der Region. Der Vortrag von Kurt Diemer beleuchtet anhand dieses Tagebuchs den Zeitraum zwischen der Schlacht bei Nördlingen (6. September 1634) und dem Prager Frieden (30. Mai 1635). Eine Zeit, die geprägt war von kriegerischen Geschehen, der damals herrschenden Teuerung und Hungersnot sowie dem großen „Sterben“, als die damals grassierende Seuche auf Biberach und Herrschaft Schemmerberg übergriff.

Um Anmeldung unter Telefon 07351/51625 oder E-Mail

stadtarchiv@biberach-riss.de

wird gebeten.