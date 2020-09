Diebstähle aus mehreren Autos

In Biberach haben Unbekannte laut Polizeibericht in der Nacht auf Sonntag an mehreren Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und Geld und Wertgegenstände daraus gestohlen. Aus einem im Mettenberger Weg geparkten Auto stahlen sie Kleingeld. Möglicherweise waren sie zwischen 3 Uhr und 5 Uhr am Werk. Eine Anwohnerin hatte verdächtige Geräusche gehört. Aus einem Auto in der Rißstraße wurde eine Bankkarte gestohlen. Aus einem Auto, das unverschlossen im Felsenweg geparkt war, erbeuteten die Unbekannten Geld. Zwischen Samstag und Montag wurde bei einem Auto in der Uferstraße eine Scheibe eingeschlagen und ein Geldbeutel gestohlen.