Diebe brechen Tresore auf

In der Zeit zwischen Freitag und Montag sind in Biberach drei Einbrüche verübt worden. Das teilt die Polizei mit. In der Kolpingstraße hebelten sie die Tür eines Geschäfts auf. Sie fanden Geld, das sie mitnahmen. Bei einer Firma in der Breslaustraße scheiterten sie zunächst an der Tür. Anschließend drückten sie ein Fenster ein und gelangten so in das Innere. Sie fanden mehrere Werkzeuge die sie stahlen. Am Gebäude daneben schlugen die Täter ein Fenster ein. Im Inneren fanden sie mehrere Tresore. Sie öffneten die Tresore gewaltsam und stahlen das Geld.

Die Polizei Biberach (07351/4470) sicherte Spuren. Die Höhe der Schäden an den Gebäuden sowie das genaue Diebesgut wird noch ermittelt. Ebenso ist Gegenstand der Ermittlungen, ob es sich bei den drei Einbrüchen möglicherweise um dieselben Täter handelte.