Dieb stiehlt Tasche aus Auto

Ein Unbekannter hat zu Wochenbeginn eine Tasche aus einem Auto gestohlen. Der VW stand von Montag- bis Dienstagabend in der Breslaustraße. Unvorsichtigerweise hatte der Besitzer eine Tasche darin zurückgelassen. Diese lag auf dem Rücksitz. Verschlossen war das Auto nicht.Das erkannte ein Dieb. Er schnappte sich die Tasche, in der sich ein Computer befand. Jetzt ermittelt die Biberacher Polizei (Telefon 07351/4470) wegen des Diebstahls. Sie sucht den Dieb und die Beute. Die Ermittler warnen davor, in Fahrzeugen Wertsachen und Taschen zurückzulassen.