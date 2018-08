Dieb klaut Trikots während des Stadtpokals

Diebe haben während des Stadtpokals am Samstag in Biberach ein Auto durchwühlt. Zwischen 16 und 17 Uhr parkte ein Fahrzeug auf einem Parkplatz im Erlenweg. Der Autofahrer hatte es abgestellt und nicht verschlossen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das bemerkte auch ein Dieb: Er öffnete die Tür und suchte in dem Fahrzeug nach Brauchbarem. Er fand Kleidung wie Trikots, Schuhe und Hosen, was der Unbekannte zu seiner Beute machte. Die Ermittler vom Polizeirevier in Biberach (Telefon 07351/4470) suchen nun den Täter.