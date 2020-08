Dieb klaut Harley-Davidson

In Biberach ist am Montag ein Motorrad geklaut worden. Vergeblich suchte der 51-jährige Besitzer seine Harley Davidson. Gegen 16.30 Uhr hatte er in der Waaghausstraße geparkt, als er kurz vor 18 Uhr zurückkam, war die Harley verschwunden. Auch eine Suche im näheren Umkreis blieb ohne Erfolg. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen die Hinweise zum Diebstahl geben können. Die Harley war mit einem Lenkradschloss und einer zusätzlichen akkustischen Alarmanlage gesichert.

Hinweise an das Biberacher Polizeirevier unter Telefon 07351/4470.