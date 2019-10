Dieb klaut Geldbörse

Eine Frau hat am Montag gegen 12.30 Uhr beim Einkaufen ihre Geldbörse im Kassenbereich eines Geschäfts in der Biberacher Wolfentalstraße vergessen. Als die 27-Jährige eine Viertelstunde später in das Geschäft zurückkehrte, war die Geldbörse weg. In der befanden sich persönliche Gegenstände und eine Bankkarte. Die Polizei, Telefon 07351/4470, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Geldbörse nie aus den Augen. Sie gehört in eine Innentasche, nicht auf den Tisch. Das gilt auch für andere Wertsachen, wie etwa für Telefone.