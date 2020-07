Die Zeugnisse gibt’s auf dem Schulhof

Einen Abiball der besonderen Art haben die 115 Abiturienten des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) gefeiert. Ganz besonderen Anlass zur Freude hatten dabei Tobias Klessinger, Carolin Miehle, Vera Kreppner, Leonard Göhringer und Stella Winter, die mit der Note 1,0 abschlossen. Aber auch die 46 Schüler mit der Eins vor dem Komma und die ganze Stufe, die einen außerordentlichen Durchschnitt von 2,1 erreichte, konnte stolz die Zeugnisse aus den Händen von Schulleiters Peter Junginger entgegennehmen.

Die Stufensprecher Nick Arnhold, Mona Branz und Alissa Ott führten launig in die Zeugnisübergabe ein, die ein würdiger, wenn auch nicht kompletter Ersatz für den Abiball war. In seiner Rede hob Peter Junginger auf die Rahmenbedingungen ab, unter denen dieses Ergebnis erzielt worden war: Spätestens mit der Schulschließung am 17. März sei klargeworden, dass das Abitur 2020 ein ganz anderes Abitur werden würde. Schließlich sei es ja auch noch verschoben worden, um den ausfallenden Unterricht wenigstens ein bisschen zu kompensieren. Seinem ersten Abiturjahrgang als Schulleiter gab er mit auf den Weg, gemäß dem Abimotto „ABI lief I can fly“, die neu gewonnene Unabhängigkeit zu genießen, dabei aber auch nicht die Wurzeln und die acht Jahre Pestalozzi-Gymnasium zu vergessen. Im Anschluss übergab er mit den Tutoren und dem stellvertretenden Schulleiter Christoph Götz die Zeugnisse und zahlreichen Preise.

Das Herrgöttle von Biberach meinte es gut mit den PG-Abiturienten, denn der angekündigte Regen blieb aus, so dass die Zeugnisübergabe auf dem Schulhof stattfinden konnte. Die Eltern allerdings konnten Corona-bedingt nur als Zaungäste an der Veranstaltung teilnehmen.

Die Abiturienten nach Wohnorten:

Biberach: Nick Arnhold, Stella Arriaga, Frederick Benirschke, Rudi Bottek, Mona Branz, Alice Brenner, Nick Brose, Ahmet Burak, Elena Exner, Sophie Felber, Karsten Freitag, Leonard Göhringer, Livanur Göktürk, Sarah Hartmann, Linus Fridolin Heine, Julian Hoch, Jana Imhof, Michael Kaspar, Nico Locherer, Patryk Marcus Meißner, Kinga Morschhäuser, Melda Öztürk, Kilian Paul, Isabel Rahn, Leonie Reichenzeller, Alessa Römer, Adrian Schiz, Jakob Schmid, Michael Schmidt, Janis Waibel, Thomas Walliczek, Elena Wanner, Kim Wiedemann; Biberach-Mettenberg: Isabell Bürgin, Manuel Göbel, Daniel Lange, Alissa Ott, Luca Wern, Daniel Zhezher; Biberach–Rißegg: Marco Jehle; Biberach-Stafflangen: Damian Aßfalg, Carolin Miehle; Ahlen: Julia Reisenauer; Alleshausen: Daria Wölfle; Attenweiler: Karla Schmid; Bad Buchau: Alina Irmler, Malin Manz, Lena Wischnewski; Bad Schussenried: Theresa Blaser, Maike Buck, Lucas Dreßler, Madlen Erne, Kyara Knieß, Vera Kreppner, Marit Missel, Yannik Prinz, Anna Schilling; Bad Schussenried- Steinhausen: Fabian Fels, Annika Schmid; Betzenweiler: Joschua Fetscher; Hochdorf: Lena Bornheft; Hochdorf-Unteressendorf: Elias Kibler; Ingoldingen-Winterstettendorf: Marius Bader; Laupheim-Baustetten: Anika Falke; Maselheim: Emelie Bogenrieder, Lea Grimm; Maselheim-Äpfingen: Nicolas Grimm; Mittelbiberach: Paula Andrade Alt, Melina Döller, Leanne Hagemann, Tobias Klessinger, Clemens Linder, Hannah Studer; Mittelbiberach-Reute: Erik Jonas Bär, Aileen Tamara Grieser, Ikram Idderhem, Pia Städele; Moosburg: Sarah Marquardt; Oberessendorf: Lea Weinrich; Oberstadion-Moosbeuren: Jasmin Schubert; Oberstadion-Mühlhausen: Marcel Fiderer, Marius Müller; Oggelshausen: Katja Hader, Malina Reisch, Marisa Sauter, Jana Schultheiß; Schemmerhofen: Felix Bächtle, Tim Bradl, Nina Segmehl; Schemmerhofen-Alberweiler: Rebecca Kouril; Schemmerhofen-Altheim: Jana Maria Brehm; Schemmerhofen-Aßmannshardt: Lilian Härle, Barbara Schmitt; Schemmerhofen-Ingerkingen: Lukas Elias Betz, Florian Günther; Schemmerhofen-Schemmerberg: Isabel Lebherz, Romy Scheffold, Urs Wagner; Seekirch: Laurena Knoll, Anna-Lena Scheffold; Ummendorf: Marla Talitha Münch, Julian Schuster; Uttenweiler-Sauggart: Elias Hummel; Warthausen: Edwin Ens, Jana Hauser, Rebekka Koch, Elisabeth Müller; Warthausen-Birkenhard: Sophia Bischof, Arthur Hill, Alexander Lewtschenko, Janna Russ, Charlotte Sophie Stefanic, Stella Winter; Warthausen-Oberhöfen: Chiara Gaupp und Luca Wetterau.

Die Preisträger:

Scheffelpreis: Carolin Miehle; Ferry-Porsche-Preis: Nina Segmehl; Paul-Schempp-Preis für evangelische Religion: Tobias Klessinger; Bischof-Sproll-Preis für kath. Religion: Damian Aßfalg; Preis des PG-Fördervereins für besondere Leistungen im Fach Musik: Joschua Fetscher; Preis des PG-Fördervereins für besondere politisches Engagement: Sarah Hartmann; Matthias-Erzberger-Preis der Stadt Biberach für Geschichte: Vera Kreppner; Matthias-Erzberger-Preis der Stadt Biberach für Gemeinschaftskunde: Lukas Betz; Französisch-Preis der Stadt Biberach: Vera Kreppner, Carolin Miehle, Karla Schmid; Karl-von-Frisch-Preis für Biologie: Tim Bradl; IHK Ulm „Naturwissenschaft und Technik“: Stella Winter; Deutsche Physikalische Gesellschaft: Jakob Schmid, Damian Aßfalg, Jana Imhof, Marco Jehle; Deutsche Mathematiker Vereinigung: Leonard Göhringer; Gesellschaft Deutscher Chemiker: Leonard Göhringer, Linus Heine, Edwin Ens; Südwestmetall: Leonard Göhringer; VfS-Abiturpreis Wirtschaft: Marius Müller; Lateinpreis der Stiftung Humanismus heute: Tobias Klessinger; Zonta Club Oberschwaben (Musik): Tobias Klessinger.

Schulpreise: SMV: Nick Arnhold, Mona Branz, Isabell Bürgin, Manuel Göbel, Leonard Göhringer, Nicolas Grimm, Sarah Hartmann, Marius Müller, Marla Münch, Mustafa Ören, Alissa Ott, Julia Reisenauer, Nina Segmehl, Hannah Studer, Luca Wetterau, Stella Winter; Theater: Karsten Freitag, Sarah Marquart, Mustafa Ören, Luca Wetterau; Musik (Chor): Elias Kibler, Isabel Lebherz, Elisabeth Müller, Romy Scheffold, Hannah Studer; Sanitätsdienst: Sarah Hartmann; Hilde-Frey-Sonderpreis: Luca Wetterau; Hilde-Frey-Stadtschulpreis: Leonard Göhringer, Tobias Klessinger, Vera Kreppner, Carolin Miehle, Stella Winter; Studienstiftung des Deutschen Volkes: Leonard Göhringer, Tobias Klessinger.