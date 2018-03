Die Zeichnung ist die Basis seiner Kunst

Der Zeichner und Maler Hermann Schenkel aus Biberach wird am 27. Februar 70 Jahre alt. Sein künstlerischer Schwerpunkt sind Zeichnungen. „Ich fühle mich der Figuration und der Linie verpflichtet, da gibt es kein Vertun“, sagt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung.“

Bereits mit zwölf Jahren hat sich Hermann Schenkel mit den Werken und der Strichführung von Klimt, Schiele, Kokoschka beschäftigt. Die Kulturkritikerin Gisela Linder schrieb bereits vor etwa 40 Jahren in der SZ: „Der Schenkel ist ein außerordentlich begabter Zeichner!“

Die Zeichnung bleibt allemal die Basis seiner künstlerischen Tätigkeit. Sein Strich sitzt in schier genial sicherer Führung. Niemals sind Korrekturen erforderlich, und mit wenigen solchen Strichen entsteht ein unverwechselbares Bild eines menschlichen Gesichtes.

Aber er experimentiert immer wieder auch mit neuen Techniken, Materialien und Themen. Er arbeitet mit Bleistift, Tusche, Aquarellfarben, Feder, Kohle, Kreide, Spraydose, beschäftigt sich auch mit experimenteller Fotografie.

Er arbeitete auch einige Zeit lang als Kirchen-Restaurator, so etwa in der St. Magnus-Kirche in Bad Schussenried. In den von ihm bearbeiteten barocken Kircheninnenräumen entstanden dann zunehmend kleine menschliche Figuren. Denn ihm geht es um die figürliche Darstellung, um den Menschen.

Hermann Schenkel wurde 1948 in Biberach geboren. Er studierte von 1970 bis 1976 an der Hochschule der Künste Berlin bei Hans Kuhn und Karl-Horst Hödicke. Seit 1978 gab es zahlreiche Einzelausstellungen und Beteiligungen, die ihn weit über die Region hinaus bekannt gemacht haben. Schenkel erhielt Stipendien und Kunstpreise, darunter die Kunstpreise Heilbronn und Esslingen, das Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg und das Olevano-Stipendium des Landes Baden-Württemberg. 2011 zeigte ein umfassender Werküberblick im „Fruchtkasten" in Ochsenhausen sein Werk. Seine bislang letzte Biberacher Ausstellung war 2016 im Museum mit den „Phantombildern“. Ausstellungsbeteiligungen gab es in München, Berlin, Frankfurt, in Rijeka, in Breslau.

Glaubwürdigkeit von Bildern

Er setzt sich seit langem mit dem Thema der Glaubwürdigkeit von Bildern auseinander. Auch Fotografien, so der Künstler, können „gefakte Wirklichkeit“ sein. Er selbst hat einmal ein Abbild von Giovanni Tiepolo geschaffen (18. Jahrhundert), das fotografische Wirklichkeit imaginiert.

Das Museum Biberach besitzt eine Reihe von Bildern von Hermann Schenkel. 2016 hat der „Förderkreis Museum Biberach“ ein Bild vom „Schwarz Vere“ erworben. Der Künstler arbeitet derzeit an einem öffentlichen Auftrag für mehrere Bilder im größerem Format von mehr als zwei Quadratmetern. Es werden „Rasterbilder“ sein, ein Spiel mit fotografischer Wirklichkeit.

Hermann Schenkel und seine Frau Heidrun haben drei Kinder, die alle im künstlerischen Bereichen tätig sind. Tochter Theresa ist Verlagsmanagerin, Sohn Maximilian ist Musiker und Musikmanager, Sohn Severin geht einer künstlerischen Rundfunktätigkeit nach.

Der Zeichner ist nicht nur Künstler; er ist auch begeisterter Boule-Spieler, den man bei diesem Sport häufig im Museums-Innenhof antreffen kann. Er schreibt auch Texte mit großer Formulierungslust, liebt Wortspielereien etwa im Stil von Ernst Jandl.

Gefragt, wie er sein bisheriges Leben sieht, kommt eine klare Antwort: „Mein Leben, das sind lauter glückliche Momente, nichts Spektakuläres.“ Sein Entscheidung zum Künstlertum? „Das war eine richtige und wichtige Entscheidung. Sie ist mit meiner Familie zu meinem Lebensglück geworden.“ Sein größter Wunsch? „Mein Leben möge so bleiben, wie es ist. Ich bin rundum zufrieden.“