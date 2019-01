Die Winterpause geht zu Ende

Die Verbands- und Landesligisten aus dem Bezirk Riß sind in die Wintervorbereitung gestartet beziehungsweise tun es in den kommenden Tagen. Bei Verbandsligist FV Olympia Laupheim war Trainingsstart am Montag, der Landesligist FV Biberach trainiert seit Dienstag. Ligakonkurrent SV Ochsenhausen startet erst am 5. Februar, die Ochsenhauser bestreiten das erste Pflichtspiel aber auch erst am 9. März, eine Woche später als der Rest der Landesliga.

FV Olympia Laupheim: Das erste Testspiel absolviert die Mannschaft von Trainer Hubertus Fundel am 2. Februar in Laupheim gegen die U21 des FC Memmingen, Tags darauf sind die Laupheimer bei Regionalligist SSV Ulm 1846 zu Gast. Weitere Freundschaftsspiele folgen – allesamt auf heimischem Platz – gegen den TSV Blaustein (10. Februar), den SC Pfullendorf (16. Februar) und den TSV Buch (23. Februar). Das erste Verbandsligaspiel im Jahr 2019 steht am 2. März zu Hause gegen die SF Dorfmerkingen an.

FV Biberach: Nach drei Trainingseinheiten in dieser Woche rollt für die Spieler des FV Biberach erstmals in diesem Jahr am Samstag, 26. Januar, der Ball im Testspiel gegen den SV Beuren. Diese Begegnung findet ebenso in Biberach statt wie jene eine Woche später – am 2. Februar – gegen den Hella Dornbirner SV. Am 3. Februar geht es dann zum VfR Stockach. Der FC Kempten ist am 9. Februar in Biberach zu Gast, am 16. Februar reist die Mannschaft von Trainer Dietmar Hatzing zum SV Buxheim. Zum Abschluss der Vorbereitung gibt es noch ein Heimspiel gegen den SV Schemmerhofen (21. Februar) und eine Auswärtspartie beim FV Illertissen II (23. Februar). In der Landesliga gilt es für den FV Biberach am 2. März, wenn der FV Ravensburg II zu Gast ist.

SV Ochsenhausen: Spielertrainer Oliver Wild bittet sein Team am 5. Februar zum Trainingsauftakt, das erste Testspiel steht vier Tage später gegen den FV Bad Schussenried am 9. Februar in Ochsenhausen an. Es folgt eine weitere Partie gegen den TSV Rot an der Rot (12. Februar), ehe es für drei Tage ins Trainingslager an den Gardasee geht. Die DJK SV Ost Memmingen kommt für ein weiteres Testspiel am 23. Februar nach Ochsenhausen. In der Landesliga wartet am 9. März dann gleich ein Kracher zum Auftakt: Der SV Ochsenhausen ist bei Spitzenreiter TSV Berg gefordert.