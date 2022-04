Die WarmUp-Touren gehen wieder los

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir dürfen wieder in der Gruppe radeln. Dieses Jahr veranstaltet der Rad-und Motorsportverein Bad Schussenried wieder die Tour-de-Barock. Eine tolle Veranstaltung für Jung und Alt. Sie findet statt am 3. Juli mit Start im Klosterhof in Bad Schussenried. Gleichzeitig findet dort auch am 2. und 3. Juli das Parkfest statt. Im Vorfeld zur Tour finden wieder insgesamt sechs WarmUp-Touren in Zusammenarbeit mit der Volksbank Ulm-Biberach und dem Zweirad Center in Bad Waldsee statt. Das Motto dieser Touren ist „Radeln für eine guten Zweck“. Die Städte in denen die WarmUp-Touren gestartet werden, sind Bad Schussenried, Bad Buchau, Bad Wurzach, Ochsenhausen, Biberach und Ravensburg. In der der Schwäbischen Zeitung wird durch eine Anzeige jeweils auf den Termin aufmerksam gemacht Die betreffenden Städte benennen jeweils den Spendenzweck, also z.B. Unterstützung eines Vereins, auf jeden Fall einen sozialen Zweck. Die Teilnahme ist kostenlos . Zusätzlich bekommen die Radler einen Gewinn für ihre Gesundheit. Pro Teilnehmer gibt es von der Volksbank Ulm-Biberach 10 Euro für den sozialen Zweck, höchsten aber 750 Euro. Zusammen mit dem STADTRADELN dürfte diese Zahl auf jeden Fall zusammenkommen!