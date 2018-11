Die „Waldbiber“ haben ihren neuen Wagen

Der neue Waldkindergarten „Waldbiber“ bei Mettenberg hat vor wenigen Tagen seinen lang ersehnten Wagen erhalten. Finanziert werden soll er durch eine Crowfunding-Aktion in Zusammenarbeit mit der Volksbank-Ulm Biberach. Um den neuen Holzwagen komplett finanzieren zu können, braucht es in den nächsten Tagen dringend noch Spenden.

Seinen Betrieb hat der Waldkindergarten in der Nähe des Hochstetterhofs bei Mettenberg bereits im September aufgenommen (SZ berichtete). Die Kinder und Erzieher sind zwar die meiste Zeit an der frischen Luft, wenn es regnet, zu kalt ist oder die Essenszeit ansteht, braucht es den Wagen als trockenen, warmen Ort. Bislang behalf sich der Waldkindergarten mit einem Bauwagen als Provisorium. Mit Hilfe des Crowdfunding konnte nun aber ein extra für Kindergartenzwecke ausgestatteter Wagen angeschafft werden.

Es ist kalt, dunkel und nebelig an dem Morgen, an dem der Tieflader mit dem neuen Waldkindergartenwagen ankommt. Lange bleibt er nicht unentdeckt, denn die kleinen Waldbiber trudeln allmählich ein. Neugierig beäugt die Gruppe mit Waldkindergartenleiter Andrew Jones und den Erzieherinnen die neue, zehn Meter lange Behausung auf Rädern. Doch sie müssen sich noch gedulden, denn erst in der folgenden Woche wird er aufgebaut sein, so dass sie einziehen und sich den Wagen gemütlich herrichten können.

Mit dem Traktor auf sein Plateau gezogen, die Treppen und Geländer moniert, löst er den Bauwagen der Firma Schnitzer ab, der dem Waldkindergarten elf Wochen lang einen guten Dienst erwiesen und zusammen mit dem herrlich sonnigen Herbstwetter einen gelungenen Start ermöglicht hat.

Der neue Waldkindergartenwagen ist mit kleiner Küche, Bio-Toilette und Gasheizung ausgestattet. Im hinteren Bereich befindet sich eine zweite Ebene, ähnlich einem Stockbett. Der obere Teil der Ebene gilt mit Kissen und warmen Fellen als Kuschel- und Leseecke, der untere Teil soll als Bau-und Spielecke genutzt werden.

Die weitere Innenausstattung wie Garderobe, Regale, Tische und Stühle fehlen noch. Hierfür erhofft sich der Trägerverein Waldkindergarten Biberach über die Crowdfunding-Aktion der Volksbank Ulm-Biberach noch weitere Spenden sammeln zu können, um die Möbel anzuschaffen zu können.

Aktion läuft noch vier Wochen

Das Crowdfunding läuft noch bis zum 22. Dezember. Bis zum gewünschten Betrag von 5000 Euro fehlen (Stand Freitagnachmittag) noch 320 Euro. Werden die 5000 Euro nicht erreicht, würden alle Spender ihr Geld zurück erhalten. Das ist logischerweise nicht gewünscht. Werden mehr als 5000 Euro erreicht, hätten die „Waldbiber“ noch Geld für weitere Anschaffungen.