„Die wahren Werte der Deutschen sind im Geldbeutel“

Ohne großes Drumherum hat sich Kabarettist Christian Springer am Samstagabend im Komödienhaus in Biberach in seinem aktuellen Programm „Alle machen. Keiner tut was.“ wortgewaltig, hintergründig, philosophisch, wütend und bisweilen sentimental all jene und all das vorgeknöpft, was ihn nervt, ärgert und auf die Bühne treibt.

Springer fordert seine Zuhörer, wenn er wie ein Derwisch über die Bühne fegt und seine Geschichten erzählt, sie weiterspinnt, zum nächsten Thema von der Politik zum Gesellschaftlichen wechselt und das alles in rasantem Tempo und schönstem bayrischen Dialekt.

Er fragt ins Publikum, welche Werte die Deutschen haben und nennt als Antwort an erster Stelle den Blutdruckwert, gefolgt vom Cholesterinwert, dem Feinstaubwert. Auch der Abgaswert habe an Bedeutung zugelegt. Spöttisch nannte er noch den Promillewert, der beim Oktoberfest schon mal die 3,0 erreichen könne. Menschliche Werte und Werte wie Fantasie oder Kreativität hingegen seien auf der Strecke geblieben. Die wahren Werte der Deutschen seien im Geldbeutel, beim „Diridari“, sonst nirgends.

Springer reflektiert in seinem Programm hintersinnig. Er fordert mehr Toleranz und verweist darauf, dass die heute so selbstbewussten Bayern doch einst als Volk der Bajuwaren nichts anderes als Wirtschaftsflüchtlinge und damit Migranten gewesen seien und zu großen Teilen von den syrischen Bogenschützen abstammten, die als Söldner für die Römer gedient hätten. Springer: „So manch Vorsitzender eines bayerischen Trachtenvereins ahnt nicht, wie viel syrisches Blut in seinen Adern fließt.“ Er mahnt daher: „Seid’s freundlich, wenn die Verwandtschaft kommt.“

Der Münchner, der arabisch studiert hat, ist seit vielen Jahren im Libanon unterwegs. Alle paar Wochen reise er in das Land, in dem Krieg, Not und Angst herrschen. Springer engagiert sich dort, schreibt Bücher, Briefe an deutsche Politiker und Zeitungsartikel für syrische Zeitungen. Seinen Erfahrungen gibt er entsprechend viel Raum in seinem Programm, vielleicht ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu gut meint er es auch mit dem Hinweis in eigener Sache, seine Bücher zu kaufen.

Springer zerpflückt die Forderung der CSU, die Zuwanderer müssten unsere Werte annehmen und hinterfragt den Begriff der Leitkultur.

Sein Engagement für ein besseres Miteinander führt Springer darauf zurück, dass ihm seine Mutter schon als Kind beigebracht habe: „Wenn jemand hingefallen ist, dann gehe hin und helfe ihm auf. Ganz einfach.“ Dies sei nicht mehr und nicht weniger als die reine Menschenpflicht. Er appellierte an sein Publikum, Politiker, die keine Herzensbildung und kein Mitgefühl hätten, nicht an die Macht zu wählen. Bildung könne sich jedermann aneignen. Mitgefühl und Menschlichkeit habe der Mensch oder er habe es nicht. Als Beispiel der Herzlosigkeit und des Abgehobenseins erzählt er die Geschichte von Gesundheitsminister Jens Spahn, der eine Hartz-IV-Empfängerin besucht und ihr sechs Stück Obstkuchen mitgebracht habe, aber ablehnte, zwei Wochen lang von Hartz IV zu leben.

„Wir haben immer mehr Angst. Vor Krieg, Terror, Not oder sonst etwas, obwohl wir in der sichersten Zeit der Bundesrepublik Deutschland leben, die wir je gehabt haben.“ Am Ende seines gut anderthalbstündigen Programms und einer Geschichte zur Mimose appellierte Springer an sein Publikum: „Wir werden alle keine Helden mehr, aber haben Sie doch den Mut einer Mimose.“ Diese lerne aus Erfahrung.