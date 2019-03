Die TG Biberach hat Außenseiterchancen

Die zehn besten Mädchenteams in der Altersklasse U14 aus Deutschland treffen am Wochenende in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle im Kampf um den Titel bei der Faustball-DM aufeinander. Das Teilnehmerfeld hat sich zuletzt bei den Titelkämpfen der jeweiligen Regionalverbände qualifiziert, die TG Biberach ist als Ausrichter gesetzt.

Die DM beginnt mit den Vorrundenbegegnungen in zwei Fünfer-Gruppen am Samstag um 9 Uhr, die offizielle Begrüßung erfolgt gegen 11.30 Uhr mit dem offiziellen Schirmherrn, Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Gegen 20 Uhr wird die Vorrunde am Samstagabend abgeschlossen. Die ersten sechs Vereine - drei aus jeder Gruppe - spielen dann den Titel unter sich aus. Am Sonntag, ab 9 Uhr, folgen die Qualifikations- und Platzierungsspiele. Das Endspiel der beiden besten Mannschaften ist für 15.30 Uhr angesetzt.

Die Heimmannschaft spielt in der Gruppe B gegen den TV Vaihingen/Enz, TV Brettorf, TSV Gnutz und TV Waibstadt. Trainer Markus Hamberger und Betreuer Peter Bucher können mit Kapitänin Julia Bucher, Hanna Laßleben, Katharina und Valerie Merk, Lorena Schöpflin, Hannah Kratz, Jana Haberbosch, Anne Mey, Carolin Rätz und Nicole Gerlach zehn Spielerinnen einsetzen. Diese sind größtenteils bereits das vierte Mal bei nationalen Titelkämpfen dabei. Der Kader wurde um einige U12-Spielerinnen erweitert, um ihnen Wettkampferfahrung zu ermöglichen und um gemeinsam mit den „Großen“ noch einmal Spaß bei einer Großveranstaltung zu haben. Ziel für die TG Bibewrach ist es erneut, sich im Feld der zehn besten U14-Mädchen-Mannschaften Deutschlands in die Hauptrunde (Platz 1 bis 6) zu spielen. Trainer Markus Hamberger prophezeit: „Für mich gehören die drei Clubs aus Norddeutschland und Südmeister Vaihingen Enz zu den Favoriten.“