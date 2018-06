Die Suche nach den früheren Eigentümern von Raubkunst ist kompliziert

Im österreichischen Linz wollte Adolf Hitler nach dem Krieg das größte Museum der Welt bauen. Die Gestapo raubte und kaufte jahrelang dafür Bilder und Skulpturen.

Es wurde der größte Kunstraub aller Zeiten. Wäre die Geschichte so verlaufen, wie Hitler es sich erträumte, hätte er 1950 in Linz sein „Führermuseum“ eröffnet. Doch auch wenn es nicht so weit kam, sind die Auswirkungen dieser Vision heute, 68 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, immer noch spürbar.

1965 begann das Bundesfinanzministerium – die Bundesrepublik war Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reichs – mit der Verteilung des ehemaligen nationalsozialistischen Kunstbestands auf deutsche Museen. Wer ein Kunstwerk wollte, stellte einen Antrag. Das Bundesfinanzministerium entschied dann, welches Museum welche Leihgabe erhält. Auf diese Weise wurden mehr als 1000 Gemälde verteilt. Ob es sich dabei in allen Fällen um von Nazis enteignete Kunstwerke handelt, ist unklar. Ein Teil der Kunst aus ehemaligem Reichsbesitz wurde seinerzeit mutmaßlich legal gekauft – zumindest auf dem Papier. Denn den verfolgten Juden blieb unter dem Verfolgungsdruck oftmals nichts anderes übrig, als ihre Kunstwerke zu Spottpreisen zu verkaufen.

Woher diese Kunstwerke kommen oder wer die rechtmäßigen Erben dieser teils sehr wertvollen Gemälde sind, interessierte in den 1960er-Jahren wenig bis gar nicht. Erst 30 Jahre später rückte die Herkunft, in Fachkreisen Provenienz genannt, in den Fokus. Mit der Unterzeichnung der Washingtoner Erklärung 1998 verpflichtete sich die Bundesregierung, Kulturgüter zu ermitteln und zurückzugeben, die in der NS-Zeit ihren Eigentümern weggenommen wurden. Doch diesen guten Willen auch in die Tat umzusetzen, gestaltet sich bis heute schwierig.

Knappe finanzielle Mittel

Dies liegt vor allem am fehlenden Geld. Zwar gibt es seit fünf Jahren eine „Arbeitsstelle für Provenienzrecherche und Provenienzforschung“, die vom Bund jährlich mit zwei Millionen Euro gefördert wird. Doch diese Stelle hat seither nur knapp 100 Forschungsprojekte auf den Weg gebracht – und das in 6300 deutschen Museen. Dies zeigt, wie aufwendig und kostenintensiv die Recherchen sind.

Nur wenige Museen können oder wollen sich eigene Kunsthistoriker leisten, wie beispielsweise die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Dort soll die Provenienzforscherin Andrea Bambi klären, bei welchen Werken es sich möglicherweise um Nazi-Raubkunst handelt. Allein in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen müssen nach Museumsangaben 4400 Gemälde und 770 Skulpturen, die nach dem Machtantritt der Nazis 1933 in die Bestände aufgenommen wurden, auf ihre Herkunft untersucht werden. Seit 1999 wurden neun Werke aus ehemals jüdischem Besitz zurückgegeben.

Kunsthistorikerin Bambi schätzt, dass es bei jedem einzelnen Werk zwischen sechs Monaten und einem Jahr dauert, bis seine Herkunft geklärt ist. In spätestens 5170 Jahren wäre ihre Arbeit damit abgeschlossen, wenn es gut läuft schon in 2585. „Aber wir können uns glücklich schätzen, dass wir überhaupt eine fest angestellte Mitarbeiterin haben. Die meisten Museen haben das nicht“, sagt Pinakotheken-Sprecherin Tine Nehler.

Diejenigen Fälle, in denen tatsächlich die rechtmäßigen Erben gefunden werden, sind einzelne Glanzlichter im Sumpf des braunen Nachlasses. Die Stuttgarter Staatsgalerie hat erst im März ein als NS-Raubkunst geltendes Gemälde an die Erben des jüdischen Kunstsammlers Max Stern zurückerstattet. Es ist die erste Rückgabe eines deutschen Museums, seit die kanadische Erbengemeinschaft Sterns vor zehn Jahren die systematische Forschung nach den verschollenen Kunstschätzen begann. Mehr als 400 Bilder fehlen noch.

Doch nicht immer geben die Museen mutmaßliche NS-Raubkunst freiwillig her – wie ein Blick nach München zeigt. Die bayerische Landeshauptstadt ist in den vergangenen Jahren zu einem Hauptschauplatz im Streit um Nazi-Raubkunst geworden. Erst vor Kurzem trafen sich die Stadt und die Erben der Kunstsammlerin Sophie Lissitzky-Küppers vor Gericht. Die Erben fordern Paul Klees „Sumpflegende“ aus der Städtischen Galerie im Lenbachhaus zurück. Einigen konnten sich die beiden Parteien bis heute nicht. Immerhin sind sie sich mittlerweile einig, dass man den Streit über eine Entschädigungszahlung beilegen sollte.

Einen anderen und durchaus ungewöhnlichen Weg hat hingegen das Museum in Biberach eingeschlagen. Das Museum gab im vergangenen Jahr alle Kunstwerke zurück, die mutmaßlich aus früherem Reichsbesitz stammen (siehe Interview). Da dies aber ein absoluter Einzelfall ist, werden rund um die NS-Raubkunst auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten viele Fragen offen und ungeklärt bleiben. Im kommenden Jahr kommt die NS-Raubkunst sogar in deutsche Kinos. In „Monuments Men“ geht es um eine Gruppe US-amerikanischer Kunstexperten, die dafür beauftragt werden, von Nazis gestohlene Kunstwerke wiederzubeschaffen. Die Hauptrolle spielt Hollywood-Star George Clooney, Kinostart ist am 2. Januar.