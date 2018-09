Die Suche nach dem neuen Stadtmeister beginnt

Parallel zur Saison im Mannschaftsschach startet auch wieder die offene Biberacher Stadtmeisterschaft. Am Freitag, 28. September, 19 Uhr, startet die TG Biberach die Suche nach dem neuen Stadtmeister. Wird Rekordsieger und Titelverteidiger Holger Namyslo eine neue Serie starten oder kann ihm einer seiner Herausforderer wie zuletzt öfter ein Schnippchen schlagen? Insgesamt wird ein sowohl in der Breite als auch der Spitze starkes Feld erwartet. Jeder Schachinteressierte, der neun spannende Runden spielen möchte, kann sich entweder online bei der Turnierleitung anmelden oder einfach am Freitag bis 18.45 Uhr zur Anmeldung im TG-Vereinsheim in der Adenauerallee erscheinen.

Bei der jüngsten Auflage hatte sich Seriensieger Holger Namyslo wieder souverän zum Stadtmeister gekrönt, nachdem er zuvor zwei titellose Jahre erleben musste. Die weiteren Podestplätze waren hart umkämpft, am Ende hatten sich aber mit Rainer Birkenmaier und Alexander Polch die Favoriten durchgesetzt. Beim Ratingpreis hatte Fabian Kienle (Steinhausen) in seinem ersten Turnier überhaupt für eine Überraschung gesorgt.

In der Gesamtwertung stehen die üblichen Verdächtigen bereits in den Startlöchern, haben doch mit Namyslo, seinem Vorgänger Birkenmaier und Polch die Podestplatzierten der vergangenen beiden Jahre gemeldet. Zudem versucht Biberachs Urgestein Walter Kreß seine Teilnahme nach einem Jahr Abstinenz zeitlich wieder möglich zu machen. Zum Ende des Turnier wäre Kreß 86 Jahre alt und die Altersdifferenz der Teilnehmerschar läge damit bei mehr als 70 Jahren.

Die offene Stadtmeisterschaft 2018/19 beginnt am Freitag, 28. September, um 19 Uhr im TG-Vereinsheim. Wie immer wird sie für jeden Teilnehmer über neun Runden gehen und endet dieses Mal am 12. April 2019. Die Siegerehrung ist für den 3. Mai terminiert. Die Begegnungen werden circa im Dreiwochentakt ausgetragen. Mit einer stabilen Zahl von 30 Teilnehmern in den vergangenen Jahren sowie einer sehr breiten Spannweite sowohl in der Leistungsstärke (vom Turnierneuling bis zum Fidemeister) als auch im Alter der Spieler bietet das Turnier nach Angaben der TG sowohl etablierten Vereinshaudegen, Gelegenheitsspielern als auch Schachanfängern und Spielern, die nach längerer Pause wieder zum Schach zurückkehren wollen, ein ideales Forum.

Die Runden werden jeweils um 19 Uhr freigegeben. In Absprache mit Gegner und Turnierleiter ist bei Bedarf aber auch ein Start um 19.30 Uhr möglich. Außerdem sind alle Teilnehmer mit einer DWZ unter 1250 für den Ratingpreis berechtigt.