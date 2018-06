Die Streuobstwiese in den Blick rücken

Der BUND-Kreisverband Biberach und das Netzwerk der Fachwarte bieten am 27. April und am 4. Mai Aktionstage rund um den Apfel und die Streuobstwiese an. Damit wollen sie den Besuchern die Schönheit und den Nutzen von Streuobstwiesen wieder bewusst machen.

Wenn Claudia Klausner vom Netzwerk der Fachwarte im Landkreis Biberach und Alois Müller vom BUND-Kreisverband Biberach über eine Streuobstwiese gehen, tun sie das nicht wie andere Spaziergänger, denn die beiden haben eine Faszination für diese Kulturform entwickelt. Mit ihren Organisationen engagieren sie sich beide seit Jahren für den Schutz und Erhalt der heimischen Streuobstwiesen.

Das Netzwerk der Fachwarte wurde dafür im vergangenen Jahr sogar schon mit dem Kulturlandschaftspreis des Schwäbischen Heimatbunds und des Sparkassenverbands Baden-Württemberg ausgezeichnet. Damals hatten die Mitglieder des Netzwerks erklärt, dass ihnen vor allem der Erhalt und die Pflege der Obstbäume am Herzen liege, da durch die mangelnde Pflege auch das Wissen um Streuobstwiesen verloren gegangen sei. Klausner spricht von Begeisterung und Faszination, die von den Streuobstwiesen ausgehen. „Es geht nicht darum, dass man jede Apfelsorte kennt und diesbezüglich viel Wissen hat. Viel wichtiger ist es, dass man Freude entwickelt. Freude an der Natur und ihrer Vielfalt“, sagt Alois Müller. Um diese Begeisterung auch bei anderen zu schüren, hat er, genau wie seine Kollegin Claudia Klausner, einen Erlebnistag rund um die Streuobstwiese organisiert.

Damit wollen sie erreichen, dass Obstbäume und Streuobstwiesen nicht einfach ohne Nachdenken als Bestandteil des oberschwäbischen Landschaftsbildes akzeptiert werden. „Streuobstwiesen sind neben Mooren die artenreichsten Biotope in Deutschland. Außerdem liefern sie uns gesundes Obst, das geschmacklich super ist und keine tausende Transportkilometer hinter sich hat“, sagt Claudia Klausner. Diese Ansicht kann Alois Müller teilen. „Wir müssen die Wichtigkeit von Streuobstwiesen wieder erkennen. Nur was der Mensch kennt, kann er schätzen und schützen lernen.“

Ihre Veranstaltungen haben die beiden Organisationen im Zuge der „Streuobsttage“, einer zweiwöchige Aktionsreihe rund um das Thema Streuobst, geplant. Die Streuobsttage finden in vier Bundesländern statt und sollen den Menschen das Streuobst von allen Seiten näher bringen.

Der BUND und das Netzwerk der Fachwarte haben sich dafür entschieden, bei den Aktionstagen mitzumachen, um das Thema Streuobstwiese praktisch greifbar zu machen und nicht nur theoretisch in abendlichen Vorträgen zu vermitteln.

Das Netzwerk der Fachwarte im Landkreis Biberach hat eine Ausstellung zum Thema „Obstwiesen – Natur und Kultur geben sich die Hand“ organisiert. Diese kann kostenlos vom 28. April bis zum 9. Mai zu den üblichen Öffnungszeiten im Foyer des Landratsamts besucht werden.

Außerdem laden sie am 27. April um 14 Uhr zu einer Wanderung durch Schemmerhofens Streuobstwiesen mit anschließendem Beisammensein ein. Unter dem Motto „Biene und Jakob-der Schöne vom Oberland und die süße Verführung“ kann man nicht nur einiges über die Streuobstwiese, sondern auch über die Honigbiene erfahren. Für die Wanderung ist eine Anmeldung unter erforderlich: apfelwickler@fachwarte-bc.de

Der BUND veranstaltet am 4. Mai von 13 bis 17 Uhr ein Apfelblütenfest an der Steige in Ingoldingen (aus Biberach kommend rechts vor dem Ortseingang). Neben Führungen durch die Streuobstwiese werden auch regionale Produkte aus Äpfeln angeboten.

Schicken Sie uns Fotos und Infos über Ihre schönsten Streuobstwiesen an redaktion.biberach@schwaebische.de. Ein Video zu den Aktionen des BUND und des Netzwerks sehen Sie auf

