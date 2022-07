Die Staatstheater Stuttgart sind neue Dolli-Bildungspartner

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Intendant der Staatstheater Stuttgart, Burkhard Kosminski und Marcus Pfab, Schulleiter der Dollinger-Realschule, haben in Stuttgart einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Diese Zusammenarbeit als Partnerschule eröffnet den Schülern der Dolli dauerhaft qualitativ hochwertige Zugänge zur kulturellen Bildung durch regelmäßige Theaterbesuche im Schauspielhaus, Theaterpädagogische Begleitprogramme und aktive Teilnahme an Sonderaktionen und Workshops, wie „Vorhang auf“. Dabei dürfen die Schülerinnen und Schüler eigene Stücke unter professionellen Bedingungen mit Regie, Ton und Beleuchtung auf der Bühne erproben, reflektieren und im Rahmen einer Show präsentieren. Die Berufsorientierung an der Realschule (BORS) als weiterer Baustein der Partnerschaft eröffnet den Schülerinnen und Schülern der Dolli den Einblick und Zugang zu zahlreichen Theaterberufen hinter der Bühne sowie vielfältige Praktikumsmöglichkeiten.

Seit längerem gibt es auf verschiedenen Ebenen eine Zusammenarbeit mit den Staatstheatern Stuttgart und der Dollinger-Realschule. Mit der Theater-AG konnten bisher verschiedene Angebote und Workshops sowohl in Biberach als auch in Stuttgart vorwiegend über die Junge Oper im Nord (JOiN) als Teil der Staatstheater wahrgenommen werden. Tobias Rapp, Leiter Vermittlung des Schauspielhauses Stuttgart und Dieter Maucher, Kulturbeauftragter der Dollinger-Realschule, entwickelten gemeinsam ein Konzept für eine nachhaltige und bedürfnisorientierte Partnerschaft weiter. Die erste Schulklasse der Dolli mit der Koordinationslehrkraft Nadine Weishaupt kam bereits im Rahmen dieser Kooperation in den Genuss einer Aufführung von Friedrich Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“.

Im Herbst bildet sich das gesamte Kollegium der Dollinger-Realschule einen persönlichen Eindruck vor Ort. Eine Führung hinter den Kulissen mit thematischen Schwerpunkten nach Fachbereichen, ein theaterpädagogischer Workshop und ein Besuch einer Hauptprobe mit Reflexionsgespräch stehen auf dem Programm.

Die Bildungspartnerschaft mit den Staatstheatern Stuttgart rundet das neue Schulprofil an der Dolli konzeptionell ab. Mit der Einführung der neuen Theaterklasse ab Klasse 5 im Tandem mit der Bläserklasse als „Darstellend-Musisches Profil“ stellt sich die Dolli im kulturästhetischen Lernfeld als Kulturschule nach der Corona-Krise neu auf.