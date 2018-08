Die Spannung hochhalten

Die American Footballer der Biberach Beavers, die bereits als Meister feststehen, fahren am Samstag zu ihrem letzten Auswärtsspiel der Saison in der Regionalliga Südwest nach Freiburg. Für die TG-Footballer geht es bei dieser Partie darum, die Spannung im Team hochzuhalten. Spielbeginn ist um 15 Uhr. Auch wenn die reguläre Saison danach beendet ist, stehen für die Biberacher noch zwei Spiele an, die es in sich haben.

Am 16. September fahren die Biberacher zum ersten Play-off-Spiel nach Fürstenfeldbruck, wo die Fursty Razorbacks beheimatet sind. Danach spielen die Beavers zu Hause am 22. September gegen die Darmstadt Diamonds. Am 30. September treten dann die Razorbacks bei den Diamonds an. In diesen Spielen entscheidet sich, welche zwei Mannschaften in die German Football League (GFL) 2 Süd, die zweithöchste Spielklasse im American Football in Deutschland, aufsteigen. Dies ist ein großes Ziel für die Oberschwaben, aber die Mannschaft hat über die gesamte Saison gezeigt, dass sie bereit ist, ganz oben mitspielen zu können.

Unterschiedliche Blickwinkel

Während die Biberacher den Blick nach oben richten, kämpfen die Freiburg Sacristans gegen den direkten Abstieg. Momentan sind sie Tabellenletzter mit einem Punkt Rückstand auf den fünften Tabellenplatz, den die Holzgerlingen Twister belegen. Sollten die Freiburger gewinnen oder unentschieden spielen, bleiben sie wegen des direkten Vergleichs in der Liga. Das Team auf Platz sechs spielt in der Relegation gegen die Tübingen Red Knights.

Die Biberacher wollen das Spiel gegen Freiburg nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern es wie jedes Ligaspiel mit dem nötigen Fokus angehen. Bisher haben die Beavers alle fünf Auswärtsspiele in dieser Saison gewonnen und saisonübergreifend sind sie seit zehn Spielen auf fremden Plätzen unbesiegt.

Dabei wollen die Beavers vor allem in der Offensive wieder Gas geben. In elf Spielen erzielten sie 514 Touchdown-Punkte. Das sind die meisten Zähler einer Mannschaft in allen sechs Regionalligen. In vier von fünf Auswärtsspielen wurden mindestens 40 Punkte erzielt. Ausnahme war nur das erste Saisonspiel in Pforzheim, bei dem der Motor der Beavers erst mal warmlaufen musste.

Vor allem bei Spencer Payne läuft es: 29 Touchdowns hat der US-amerikanische Running Back in dieser Saison erzielt – Rekord bei den Beavers. Die Freiburger werden sich sicher schmerzlich an das Hinrundenspiel erinnern, als Payne sie beim 41:17-Sieg der Beavers mit vier Touchdowns allein überrannte. Neben ihm waren in dieser Saison acht weitere Offensivspieler erfolgreich. Koordiniert wurde die ganze Maschinerie durch Quarterback Michael van Deripe, der 35 Touchdown-Pässe warf. Biberachs Defensive stand ebenfalls sicher und ließ auf fremdem Platz nur knapp zehn Punkte pro Spiel zu. Zudem erzielte auch die Defensive durch abgefangene und zurückeroberte Bälle sechs Touchdowns.

Die Biberacher wollen sich gegen Freiburg mit einem Sieg aus der Regionalliga verabschieden und dann den vollen Fokus auf das angestrebte Ziel legen: den Aufstieg in die GFL 2.