Die Sozialausgaben steigen auf 69 Millionen Euro

Der Landkreis muss 2019 mehr Geld für den Sozialbereich ausgeben. Damit setzt sich die Entwicklung der vergangenen Jahre fort. 69 Millionen Euro sind im Haushalt für 2019 veranschlagt, 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, bei der Kinder- und Jugendhilfe und bei der Unterbringung von Flüchtlingen gehen die Aufwendungen nach oben.

„Der Haushalt ist von einer erheblichen Aufwandssteigerung geprägt“, stellte Landrat Heiko Schmid im Sozialausschuss des Kreistags fest. Die Ursachen seien unterschiedlich. Aufgrund der älter werdenen Gesellschaft steigt laut Schmid die Zahl der Menschen, die Hilfe in Anspruch nehmen, insbesondere bei den Menschen mit Behinderung. Dabei wachsen nicht nur die Fallzahlen, auch der Umfang des Hilfebedarfs erhöht sich.

Die demografische Entwicklung lässt die Kosten aber nicht nur bei den Älteren nach oben gehen. „Wir haben erfreulicherweise wieder deutlich mehr Geburten, was sich beispielsweise im Bereich der Kindertagesbetreuung niederschlägt“, sagte Schmid. Als weitere Gründe für die Ausgabensteigerungen im Sozialbereich nannte der Landrat neue gesetzliche Regelungen sowie den Kinderschutz und die Integration von Flüchtlingen. Darüber hinaus wirken sich niedrigere Zuschüsse von Bund und Land negativ auf den Sozialetat aus. 480 000 Euro weniger als bei der Haushaltseinbringung erwartet werden Land und Bund beim Soziallastenausgleich und bei den Unterkunftskosten für Arbeitssuchende überweisen.

Und so sehen die Aufwendungen in den einzelnen Bereichen aus:

Eingliederungshilfe/Grundsicherung: Den größten Posten im Sozialhaushalt bilden die Hilfen nach Sozialgesetzbuch XII, dazu zählen die Eingliederunghilfe für Menschen mit Behinderung sowie eine Reihe weiterer Hilfen. 48 Millionen Euro sind hier im Kreishaushalt veranschlagt, ein Plus von rund 3,4 Millionen gegenüber dem Vorjahr.

40 Millionen, also Vierfünftel der Ausgaben entfallen dabei auf die Eingliederungshilfe. Im Vergleich zu 2018 gingen hier die Aufwendungen um sieben Prozent nach oben. Von einer enormen Steigerung sprach die Sozialdezernentin Petra Alger. Als Gründe nannte sie Entgeltsteigerungen, die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes und die Demografie. „Wir haben größere Personenkreise, die in ältere Jahrgänge hineinwachsen und im Alter steigt der Betreuungsbedarf“, erläuterte sie. Für die Zukunft machte sie wenig Hoffnung auf sinkende Ausgaben.

Kinder- und Jugendhilfe: Den zweitgrößten Posten im Sozialhaushalt stellt die Kinder- und Jugendhilfe mit 13,4 Millionen Euro dar. Auch hier gehen die Aufwendungen nach oben: um 720 000 Euro. Entgelt- und Fallzahlsteigerungen, Umbau von ambulanten Hilfen, die Umsetzung von landesweiten Empfehlungen zur Vollzeitpflege und die Entgelterhöhung der Kindertagespflege verursachen laut Alger den Kostensprung.

Flüchtlinge und Aussiedler: 6,5 Millionen Euro werden für die Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt. Der Haushaltposten wächst um 3,1 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der Grund liegt nicht in einer höheren Zahl von Flüchtlingen – aktuell kommen laut Verwaltung noch zehn bis 20 pro Monat neu dazu. Er hat vielmehr mit der Frage zu tun, wer für deren Unterbringung aufkommen muss. In den Gemeinschaftsunterkünften zahlte der Bund, sobald die Flüchtlinge in die Anschlussunterbringung wechseln – aktuell wohnen nur noch 20 Prozent in Gemeinschaftsunterkünften – ist der Landkreis zuständig. Die 6,5 Millionen muss der Kreis trotzdem nicht komplett aus eigenen Mitteln stemmen. Das Land gibt insgesamt rund 3,1 Millionen Euro dazu, so dass der Landkreis noch 3,4 Millionen selbst aufbringen muss.

Arbeitssuchende: 5,4 Millionen Euro wendet der Kreis im kommenden Jahr für Arbeitslosengeld-II-Empfänger auf. Der Löwenanteil entfällt auf die Unterkunftskosten für die 2200 Bedarfsgemeinschaften: 4,7 Millionen sind dafür veranschlagt, rund 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Gründe für die Steigerung sind, dass der Bund weniger erstattet und dass laut Verwaltung die Zuschusssätze für Miet- und Nebenkostensätze moderat angehoben wurden. Die Sozialdezernentin warnte, dass die 5,4 Millionen optimistisch gerechnet seien. Sollte die Wirtschaft schwächeln, würde es bei der Zahl der Bedarfsgemeinschaften und in der Folge bei den Unterkunftskosten ganz anders aussehen, sagte sie.

Die Ausschussmitglieder billigten den Sozialetat. Sie schlugen dem Kreistag vor, den Sozialhaushalt so zu beschließen.