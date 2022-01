Die Sinfonie „La Chasse“ bildete den Höhepunkt

Dass die Sehnsucht nach Live-Musik groß ist, merkte man am vollbesetzten Saal der Stadthalle, als das Sinfonieorchester am Sonntagabend sein Winterkonzert mit Werken aus England, Frankreich und Österreich gab.

Die Leitung hatte Musikdirektor Andreas Winter, Solist war Michael Nover, Altsaxophon. Den Beginn machte die Ouvertüre zur Oper „The Pirates of Penzance“, von dem englischen Komponisten Arthur Sullivan. Seine Oper, die 1879 uraufgeführt wurde, brachte es auf stolze 787 Aufführungen in Folge am Broadway. Die Musik ist melodiös und spritzig: Die eingängigen Motive wechseln zwischen den Sreichern und Bläsern, verstärkt durch Schlagzeugeffekte.

Am Schluss nimmt die Ouvertüre nochmal Fahrt auf und kehrt zur Anfangsmelodik zurück. Eugen Bozza schrieb die einfühlsame „Aria“ für Altsaxophon und Klavier, hier zu hören in der Fassung für Orchester. Solist war Michael Nover, Lehrer für Klarinette und Saxophon an der Bruno-Frey-Musikschule.

Das kurze, einsätzige Stück lebt von den langen Melodiebögen des Soloinstruments, die sich über die zurückhaltende Streicher- und Holzbläserbegleitung legen. Der Solist gestaltete diese Melodiebögen und Sequenzen mit schönem Ton und differenzierten Lautstärken.

Englische Volkslieder hat der Komponist Ralph Vaughan Williams zu einer packenden dreisätzigen Suite zusammengestellt. Vaughan war ein Meister der Instrumentationskunst, zu hören beispielsweise im ersten Satz, wo zwei Melodien gleichzeitig aufeinandertreffen: Die hohen Holzbläser und Streicher spielen eine bewegte Melodie im Charakter einer Umspielung, während die tiefen Instrumente mit einer ruhigen Gegenmelodie dagegenhalten.

Dirigent und Orchester haben dies plastisch und gekonnt wiedergegeben. Die Sinfonie Nr. 73 von Joseph Haydn hat den Beinamen „La Chasse“ (Die Jagd), denn die Oboen und Hörner zitieren im letzten Satz einen damals bekannten Jagdruf, der das erste Sichten des Hirsches signalisierte. Dieses Jagdmotiv ist gewissermaßen das Alleinstellungsmerkmal dieser Sinfonie und hat sie berühmt gemacht. Aber die Sinfonie lebt natürlich noch von vielen anderen kompositorischen Finessen und Eigenheiten.

So jongliert Haydn in der Durchführung des ersten Satzes mit den drei Anfangsachteln des Themas meisterhaft zwischen den Instrumentengruppen hin und her. Das Orchester interpretierte diese Stelle durchsichtig und plastische und gab sie gekonnt wieder. Im letzten Satz schließlich ertönt nach kurzem Innehalten das erwähnte Jagdmotiv zweimal, bevor der Satz schwungvoll zu Ende geht.

Bevor nach langem Applaus das Jagdmotiv als Zugabe ein drittes Mal erklang, wandte sich Musikdirektor Winter an das Publikum und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass, obwohl das griechische Alphabet noch viele Buchstaben für Corona-Varianten bereithält, bald wieder Musik und künstlerische Darbietungen möglich sein werden.